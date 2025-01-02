Karabük Lojistik Merkezi: Bölge Ticaretinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Karabük Lojistik Merkezi Bölgenin Ekonomisine Değer Katacak

Karabük'te Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi yanında kuruluma devam eden Karabük Lojistik Merkezi, bölge ticaretinin gelişimine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Vali Mustafa Yavuz, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabük'ün Coğrafi Avantajları

Karabük'ün "Batı Karadeniz'in kalbi" konumunda olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Çevresindeki illere yaklaşık 1-1,5 saat mesafede yer alıyoruz. Bu açıdan bölgemizde bir lojistik merkezi olmaması büyük bir eksiklikti. Valiliğimizin öncülüğünde, ticaret ve sanayi odaları ile yerel aktörlerle iş birliği yaparak bu projeyi hayata geçirmek için adım attık," şeklinde bilgi verdi.

Lojistik Üssü Kuruluş Süreci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuruda bulunulduğunu belirten Yavuz, “Lojistik üssümüzü Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir yolunun kenarındaki 55 hektarlık alanda planlıyoruz” diyerek kurulum süreci hakkında bilgi verdi. Yavuz, projenin, bölgenin ticaretine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Bölge Ekonomisine Destek

Vali Yavuz, lojistik merkezinin, bölgedeki ithalat ve ihracat işlemlerinin daha pratik hale geleceğini belirtti. "Burası, sanayicilere her türlü hizmeti sunarak ticaretin daha kolay yapılmasına olanak tanıyacak" dedi. Ayrıca, uzak noktalara ürün göndermede yaşanan nakliye giderlerinin de azalacağına dikkat çekti.

Hızlı Gelişim Beklentisi

Yavuz, “Kısa sürede kuruluş aşamasını tamamlayarak yatırımlara başlayacağız” diyerek olumlu bir gelişme beklediklerini ve her kesimden destek aldıklarını ifade etti. Projenin, Karabük ve çevresindeki iller için hayırlı olmasını dilerken, tüm paydaşları projeye sahip çıkmaları için davet etti.

Karabük'te Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi yanında 55 hektarlık alanda kurulum aşaması devam eden Karabük Lojistik Merkezinin bölge ticaretini geliştirmesi amaçlanıyor. Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.