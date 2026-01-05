Karabük'te Seralar Çöktü: Kar Altında Kalan Çiftçi Komşularıyla Kurtarıldı

Karabük'te seralar kar yüküne dayanamadı, kurtarma anı kamerada

Çökme anı ve hasarın boyutu

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Köyceğiz köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, seralarda ağır yük oluşturdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, karın baskısına daha fazla dayanamayan seraların bir anda çöktüğü ve yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü net biçimde görülüyor.

Can pazarı: Hıfsı Çelik enkaz altında kaldı

Afetin en dramatik anları, Hıfsı Çelik'in serasında yaşandı. Seranın çöküşü sırasında içeride bulunan Çelik, demir yığınları ve kar altında kaldı. Görüntülerde, komşuların panik içinde hızla yardıma koştuğu, elleriyle kar ve demirleri kaldırarak Çelik'i enkaz altından çıkardığı görülüyor. Komşularının zamanla yarışan müdahalesiyle kurtarılan Çelik, olaydan yara almadan kurtuldu; köyde büyük korku yaşandı.

Üreticiler zararını ve taleplerini açıkladı

Seraları zarar gören üreticiler enkaz altında kalan mahsullerini kurtarmaya çalıştı. Köy sakinlerinden çiftçi İsmail Örenbaşı (65), maddi kaybının büyük olduğunu belirterek, hazırlıksız yakalandıklarını ve tek gelir kaynaklarının bu seralar olduğunu söyledi. Örenbaşı, devlet desteği talep etti.

Hem hayvancılık hem de seracılıkla geçimini sağlayan Emrah Çelik ise seralarını 2025 yılının Ekim ayında devlet desteğiyle (ORKÖY) yaptırdığını, seranın sıfır olduğunu ve içinde mahsul bulunmadığını belirterek, bunun geçim kaynakları olduğunu vurguladı.

Köyceğiz Köyü Muhtarı Kemal Aydın ise en az 50 dönüm seranın mahvolduğunu, köylülerin pazarlara giderek rızkını kazandığını ve Gerede, Çerkeş ile Karabük pazarlarının bu seralardan beslendiğini söyledi. Aydın, üretimin şu an için sıfıra indiğini belirterek, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamımızın inceleme yaptığını ve yardım eli uzatılmasını talep etti.

