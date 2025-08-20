Karacabey Tarım İşletmesi 1 milyon 750 bin kg Yağlık Ayçiçeğini Açık Artırmada Satışa Çıkardı

Karacabey Tarım İşletmesi 1 milyon 750 bin kg yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı istihsali tahmini 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacağını duyurdu.

Kurumun ihaleye ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale Detayları

Duyuruya göre satış, tek parti üzerinden gerçekleştirilecek. Muhammen fiyat kilogram başına 24,9 lira olarak belirlendi ve buna göre muhammen tutar 43 milyon 575 bin lira olarak hesaplandı.

Geçici teminat 2 milyon 178 bin 750 lira olarak ilan edildi.

İhale, 1 Eylül saat 14.30'da işletmede Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda yapılacak.