Karacadağ Pirinci: Volkanik Arazede Yetişen Mineralli Lezzet (Lyra)

Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirinci, 6 yılda bir nadasa bırakılan volkanik topraklarda yetişiyor; düşük glisemik endeksli, yüksek proteinli, Lyra markasıyla paketlenip gönderiliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:19
Karacadağ pirinci volkanik arazide öne çıkıyor

Diyarbakır’ın tescilli Karacadağ pirinci, 6 yılda bir nadasa bırakılan volkanik arazilerde yetişiyor. Ürün, zengin mineral içeriği ve doğal üretim süreciyle Lyra markası altında paketlenip talep edilen adreslere gönderiliyor.

Besin değeri ve hedef kitle

Karacadağ pirinci, glisemik endeksi düşük ve analiz raporlarına göre protein oranı yüksek bir ürün olarak öne çıkıyor. Firma yetkilileri, bu özellikleri nedeniyle pirincin sporcular, çocuklar ve diyabet hastaları için uygun bir seçenek olduğunu vurguluyor.

İclal Beşenk, Karacadağ pirincini Diyarbakır ve eşi sayesinde keşfettiğini anlatarak, "Bununla ilgili tanıtım ve insanların bu sağlıklı pirinci tadabilmesi için bir girişimde bulunuyorum. Volkanik, verimli topraklarda yetişmiş, kar suyu ile beslenmiş, mineral açısından çok zengin bir pirinç. Uzun yıllardır zevkle kullanıyoruz. Birçok insanın da bunu tanımasını istiyorum. Sağlık açısından analiz raporları sonucunda protein oranı çok yüksek. Glisemik endeksi düşük, diyabet hastaları, çocuklar, sporcular için olabildiğince vitamin kaynağı bir pirinç" dedi.

Üretim döngüsü ve hasat

Beşenk, üretimin toprak verimliliği ve geleneksel tarım yöntemleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Ürün, 6 yıllık nadas döngüsünün ardından ekiliyor ve tarım takvimine göre Nisan-mayıs aylarında ekimi, Eylül ayı sonu - Ekim başı döneminde hasadı yapılıyor. Üretim sürecinde ilaç ve kimyasal işlem uygulanmıyor; topraklar doğal olarak dinlendirildikten sonra ekim gerçekleştiriliyor.

Beşenk, "Lyra markası da bereketli hasadı ifade ettiği için onu seçtik. İnsanların en azında bunu tatmasını istiyoruz. Dünyada, değerinin hak ettiği yere gelmesi için uğraşıyoruz. Nisan-mayıs aylarında ekiliyor, eylül ayı sonu, ekim başı gibi hasat yapılıyor. İlaçsız topraklarda ve ilaçsız bir şekilde üretilen bir pirinç. 6 yıl boyunca nadasa bırakılan topraklarda yetişen bir ürün. Topraklar ve üretim şartları sebebiyle protein oranı çok yüksek" diye konuştu.

Paketleme, renk ve doğal süreç

Karacadağ pirinci, renk ve şekil açısından klasik pirinçlerden farklılık gösteriyor; daha koyu bir renge sahip ve tanesi diğerlerinden daha düzensiz olabiliyor. Beşenk, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: "Şekil olarak da diğer pirinçler gibi düzgün şekilde değil. Bunun sebebi, tarladan alınıp direkt tüketicinin sofrasına iletmek istiyoruz. Fabrika aşamasında her hangi bir beyazlatma, ya da uzun ömürlü olabilmesi için her hangi kimyasal işleme maruz kalmıyor. Siparişle istenildiği kadar paketleyip evlerine gönderilen bir pirinç. Olabildiğince sürecin ve kendisinin doğal kalması için uğraşıyoruz."

Firma, doğal üretim ve minimal işlem prensibiyle pirincin özgün rengini ve besin değerlerini korumayı amaçlıyor.

