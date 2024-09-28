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Karadeniz Bölgesi'nde Yeni Ulaşım Projeleri

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi, Karadeniz Bölgesi'nin ticari kapasitesini artırmak için başlatılıyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:23
Karadeniz Bölgesi'nde Yeni Ulaşım Projeleri

Karadeniz'in Ulaştırma Altyapısına Yeni Bir Soluk

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda yaptığı konuşmada, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, "Bu proje, Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzanarak Karadeniz Bölgesi'nin demir yolu bağlantısını güçlendirecektir" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde Stratejik Yatırımlar

Yılmaz, Türkiye’nin ulaşım ve lojistik alanındaki dönüşümle birlikte Karadeniz Bölgesi’ne yapılan yatırımların arttığına dikkat çekti. "Cumhurbaşkanımızın liderliği altında büyük projelere imza atıyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki ulaştırma ağlarıyla baştan aşağı inşa ettiğimiz Türkiye, şimdi Karadeniz’i de kapsayan önemli yatırımlarla yeni bir kalkınma hamlesi yaşıyor" şeklinde konuştu.

Öne Çıkan Projeler

Yılmaz, toplam 7 trilyon 371 milyar lira yatırımın gerçekleştirildiğini, bunun 1 trilyon 219 milyar liralık kısmının Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 ile yapıldığını ifade etti. "Yatırımların %91,74'ü kara yolu sektörüne ayrılmıştır ve bu yatırımlar bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor" diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Rize'de inşası devam eden İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin 2025'te tamamlanmasının hedeflendiğini; bu projenin yıllık 3 milyon ton genel kargo taşıma kapasitesi ile bölgenin ticari kapasitesini artıracağını belirtti.

Son olarak, Samsun-Sarp Demiryolu Projesi hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Bu proje, yük ve yolcu taşımacılığına büyük fırsatlar sunacak ve Karadeniz’i uluslararası lojistik merkezi haline getirecek" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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