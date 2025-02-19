KARADENİZBİRLİK, Ramazan Boyunca Ayçiçeği Yağı Fiyatlarını Sabit Tutacak

KARADENİZBİRLİK, ramazan ayı boyunca ayçiçeği yağında zam yapmayacağını açıkladı. Enflasyonla mücadelede gıda fiyatlarının kontrolü önem kazanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:43
KARADENİZBİRLİK, Ramazan Boyunca Ayçiçeği Yağı Fiyatlarını Sabit Tutacak

KARADENİZBİRLİK'ten Fiyat Sabitliği Müjdesi

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ramazan ayı boyunca ayçiçeği yağında fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu. Genel Müdür Ünal Erarslan, bu kararın gıda fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecinde olduğu ve bu duruma katkıda bulunmanın kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Erarslan, gıda fiyatlarındaki artışları önlemek için tüm kesimlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Ramazan Ayı İçin Alınan Karar

Elde edilen bilgilere göre, KARADENİZBİRLİK yönetim kurulu, 29 Mart Cumartesi gününe kadar geçerli olmak üzere zam yapılmaması kararı almıştır. Erarslan, kooperatifin geçmişte olduğu gibi üretici çiftçilerin ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Erarslan, bu fırsatla tüm İslam aleminin ve Türk milletinin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

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