Karahan: Haziran 2024’ten Beri Dezenflasyon Kesintisiz Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" sunumu kapsamında Ankara Sanayi Odası'nın Ağustos Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze iletişim ve sahadan gelen veriler

Karahan, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek; Ankara ve bölge illerinde 2025'te 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini aktardı. Bu görüşmelerle elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgilerin karar süreçlerinde kullanıldığını, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında da bilgi edinildiğini vurguladı.

Dezenflasyon ve enflasyon görünümü

Enflasyondaki iyileşmeye dikkat çeken Karahan, şunları söyledi: "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." Fiyat istikrarının kalıcı ve yaygın refah artışı sağlayacağını ve toplumsal refaha en büyük katkının bununla sağlanacağını belirtti.

Hizmet enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini; Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini ama talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini ifade etti. Karahan, tüketici ve firma beklentilerinde gerileme olduğunu belirterek Ağustos itibarıyla 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hanehalkı için %54,1, piyasa katılımcıları için %22,8 ve reel sektör için %37,7 olduğunu hatırlattı.

Ekonomik büyüme, kredi ve konkordato

Ekonomide büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğine işaret eden Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu söyledi. Ayrıca "Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür." değerlendirmesini paylaştı.

Faizlerin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini belirten Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini vurguladı.

KKM, TL mevduat ve rezervler

Karahan, cari açığın düşüşünün dış finansman ihtiyacını azalttığını, kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın devam ettiğini ve Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini aktardı. KKM bakiyesindeki değişimi şu şekilde paylaştı: Ağustos 2023'te 143 milyar dolar olan bakiye, Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalışla 11 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Türk lirası mevduat payının %60,4'e yükseldiğini ve sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını belirtti.

Para politikası duruşu ve ileriye dönük adımlar

Konuşmasını politika duruşuna ilişkin değerlendirmelerle sürdüren Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Son olarak kurul kararlarına ilişkin yaklaşımı açıklayan Karahan, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." dedi.