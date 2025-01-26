Karanfil Group, Uluslararası Trafik Güvenliği Fuarı'na Destek Verdi

Karanfil Group, Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na Destek Verdi

Karanfil Group, Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na destek verdi. Fuar, dünya genelinden trafik güvenliği uzmanlarını ve liderlerini bir araya getirerek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Fuarın Dikkat Çeken Açılışı

Libya İçişleri Bakanlığı, Bingazi Ticaret Odası ve Bingazi Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Libya Ulusal İstikrar Hükümeti Başbakanı Osama Hammad katıldı. Fuar, Türkiye'nin Karanfil Group'un liderliğinde 11 firma ile yer aldığı önemli bir organizasyon haline geldi.

Türk Firmalarının Başarısı

Türk firmaları, ileri teknolojileri ve yenilikçi çözümleri ile dikkat çekerek katılımcılar arasında olumlu bir algı oluşturdu. Özellikle trafik alanında çözüm sunan yazılımlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Murtaza Karanfil'in Açıklamaları

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin trafik güvenliği alanındaki başarılarının arkasında tecrübe yattığını ifade etti. Yaklaşık 500 bin kilometrelik yol ağına ve artan araç sayısına sahip olan Türkiye, son 20 yılda trafikteki araç sayısının 20 milyon 800 bin artarak 31 milyon 67 bine ulaştığını belirtti. Karanfil, bu yoğunluk karşısında yapılan altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’nin trafik kazalarında yaklaşık yüzde 45, ölümlü kazalarda ise yüzde 54 azalmanın sağlandığını vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Karanfil, Türkiye'nin trafik güvenliği başarısının altyapı yatırımları ve insan odaklı yenilikçi çözümler ile gerçekleştiğini kaydetti. Libya'nın istikrar ve kalkınma sürecine katkıda bulunmayı hedeflediklerine dikkat çeken Karanfil, fuarın sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği için önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Vizyon ve Hedefler

Karanfil, Türk firmalarının fuarda sergilediği ürünlerin küresel yol güvenliği standartlarına katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek, “Libya'nın yeniden yapılanma sürecine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu fuarda paylaşılan bilgiler ve deneyimlerin yeni projelere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.

Fuarın teması olan trafik güvenliğinin, sadece bugünün değil, yarının da önemli meselelerinden biri olduğuna vurgu yapan Karanfil, “Bu fuar, güvenlik standartlarını yükseltmek ve iki ülke arasındaki işbirliklerini genişletmek için önemli bir fırsattır. Hedefimiz, herkes için daha güvenli yollar sağlamaktır” şeklinde görüş belirtti.