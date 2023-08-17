Karar Resmi Gazete'de: O ücret 3.147 TL'ye yükseltildi

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir adım atıldı. "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" isimli belge Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında yapılan değişiklikle birlikte engelli bireylere sunulan eğitim desteği miktarları güncellendi. Özellikle özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde destek alan engelli bireyler için sağlanan eğitim desteği miktarlarına ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirildi.

Bu değişikliğe göre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bireysel eğitim alan engelli bireylerin destek eğitimi için aylık ödenek miktarı 2.421 liradan 3.147 liraya yükseltildi. Aynı şekilde grup eğitimi alan engelli bireylerin aylık ödenek miktarı ise 678 liradan 881 liraya çıkarıldı. Bu artışın engelli bireylerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve özel ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Bu gelişme, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ve ailelerinin yüzünü güldürecek nitelikte. Engelli bireylerin daha kaliteli bir eğitim alabilmesi ve gelişimlerine destek olunabilmesi için yapılan bu adım, toplumun farklı kesimlerine yönelik duyarlılığın bir yansıması olarak görülüyor.

Öte yandan, eğitim desteği miktarlarının artırılmasının, engelli bireylerin yaşam kalitesini ve geleceğini olumlu bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha iyi entegre olmalarını ve kendi potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.





Yapılan bu değişiklikle birlikte, devletin engelli bireylerin eğitimine verdiği önem ve destek bir kez daha vurgulanmış oldu. Eğitim alanındaki bu tür adımların, toplumsal farkındalığı artırarak engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimine yönelik önemli bir adım attı. "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, özel eğitim alanında önemli bir iyileştirmeye işaret ediyor.

Özellikle özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin destek eğitimlerine yönelik maddi destek miktarlarına ilişkin yapılan bu değişiklik, engelli bireylerin eğitim kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Buna göre, bireysel eğitim alan engelli bireylerin aylık destek miktarı 2.421 liradan 3.147 liraya, grup eğitimi alan engelli bireylerin aylık destek miktarı ise 678 liradan 881 liraya çıkarıldı. Bu artış, engelli bireylerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri ve özel ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Bu düzenleme ile birlikte, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimine verilen önemin ve destek miktarının artırılması hedefleniyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif ve etkin bir şekilde katılabilmeleri, kendi potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için atılan bu adım, toplumun farklı kesimlerine yönelik duyarlılığın bir ifadesi olarak görülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliğ değişikliği ile birlikte, devletin engelli bireylerin eğitimine verdiği destek ve önem bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu adım, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, toplumsal farkındalığı yükseltmeyi ve engelli bireylerin toplumsal yaşama daha güçlü bir şekilde katılmasını amaçlıyor.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimine yönelik önemli bir adım atıldı! "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin sayfalarında yerini aldı. Bu tebliğle birlikte, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin aldığı destek miktarlarına büyük bir artış geldi.

Engelli bireylerin eğitimine destek olma amacı taşıyan bu tebliğ, özel eğitim alanında gerçekleştirilen değişiklikleri ve iyileştirmeleri yansıtıyor. Buna göre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan bireylerin aldığı maddi destek, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.





Bu güncelleme ile birlikte, engelli bireylerin eğitimlerine verilen destek miktarları daha da artırılarak onların daha nitelikli ve etkili bir eğitim alabilmesi hedefleniyor. Devletin bu yöndeki adımı, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve özel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacını taşıyor.

Resmi Gazete'de yer alan bu tebliğ, devletin engelli bireylere verdiği önemin ve destek miktarını artırma çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmesi ve kendi potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmesi için atılan bu adım, toplumun farklı kesimlerine yönelik duyarlılığın bir ifadesi olarak dikkat çekiyor.

Engelli bireylerin eğitimine yönelik önemli bir adım atıldı: Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli bireylerin aldığı maddi destek arttı. Bu güncelleme, engelli bireylerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesini amaçlıyor, böylece bireylerin yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca, yükseltilen destek miktarları ile engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarının sağlanması ve potansiyellerini toplumun farklı alanlarında kullanmalarının önü açılıyor. Bu adım, toplumsal farkındalığı artırarak engelli bireylerin hak ettikleri eğitimi almasını ve toplumun her alanında varlık göstermelerini desteklemeyi amaçlıyor.