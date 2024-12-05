Karayolları Genel Müdürlüğü, Şişli'deki Taşınmazını İhaleye Çıkarıyor

İstanbul Şişli'de Taşınmaz Satışı

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Şişli ilçesindeki Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 bin 9 metrekare yüz ölçümlü taşınmazını ihaleye çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de duyurduğu ilana göre, satış ihalesi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Tahmini Bedel ve Teminat

Bu taşınmaz için belirlenen tahmini bedel 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 477 bin 520 lira olarak saptandı. İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor.