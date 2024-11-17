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Karayollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik tedbirleri alınması gerektiği bildirilmiştir.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 09:16
Karayollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Karayollarında Trafik Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretleri ile işaretçilerine uyulması gerektiğini duyurdu.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

TEM Otoyolu’nda Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları sürüyor. Bu sebepten ötürü, Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.

Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde ise üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Diğer Otoyollardaki Çalışmalar

TAG Otoyolu’nda Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşım kontrollü olarak verilmektedir.

İzmir Çevre Otoyolu’nun Karşıyaka Batı-Çiğli kavşakları 0-1. kilometrelerinde Çiğli Viyadüğü’ndeki genleşme derzi yenileme çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılmıştır.

Diğer Yollar Üzerindeki Çalışmalar

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sivas-Zara yolu’nda 1-4. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşağı genleşme derzi dolgu çalışması nedeniyle Sivas-Erzincan istikametinin trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların kullanıldığı belirtildi.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak, bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan yolu’nda 60-62. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolu’nun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik kablo döşeme çalışmaları dolayısıyla 19.00’a kadar Maçka-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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