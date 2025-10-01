Karbomer Hibrit EMR: Emisyonu %40-70 Azaltıp Yakıtta %20 Tasarruf Sağladı

Karbomer Hibrit EMR cihazı Malatya Teknokent testlerini başarıyla geçti

ORHAN YOLDAŞ - İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilen Karbomer Hibrit EMR Yakıt Katalizör Konvektör Cihazı, saha testlerinde etkileyici sonuçlar elde etti.

Gelişim süreci ve teknoloji

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde savunma sanayisi, robotik, medikal ve AR-GE şirketleri arasında yer alan firmanın sahibi Kemal Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada karbon salınımının küresel gündemde olduğunu ve araçlardaki emisyonu azaltmak için yaklaşık 7 yıl önce araştırmalara başladıklarını söyledi.

Karadağ, benzin, LPG, dizel kullanan araçlar ile sanayide kullanılan fuel oil için karbon emisyonunu düşüren Karbomer Hibrit EMR cihazını geliştirdiklerini; cihaz için geçen yıl ulusal ve uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını ve ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, ISO 9001:2015, ISO 2701:2013, ISO 4501:2018, ISO 2200:2018 belgelerini aldıklarını belirtti.

Nasıl çalışıyor ve saha sonuçları

Yazılım ve donanım olmak üzere iki parçadan oluşan cihazın yakıt pompasına takıldığını anlatan Karadağ, cihazın baca gazındaki ve emisyondaki atmosferi kirleten gazları yakıta dönüştürdüğünü, bunun sayesinde emisyonun düştüğünü ve otomatik yakıt tasarrufu sağlandığını söyledi. Karadağ, cihazın motorun yakıtı daha verimli yakmasını sağlayarak çevre kirliliğini azalttığını ve motor ömrünü uzattığını vurguladı.

Karadağ şunları kaydetti: "Servis minibüsleri ve otobüslerle ticari araçlarda denedik. Özel araç kiralayan bir firma 40 aracına cihaz taktı. Cihaz aracın yaşına ve modeline göre emisyonu %40 ila %70 arasında düşürüyor. Yakıt tasarrufu %20'yi, AdBlue tasarrufu %30'u, performansı ise %20'yi geçti. Sahadaki testlerimiz başarılı geçti. Emisyonu düşürdüğümüzden dolayı araçlardaki katalizör, turbo, enjektör ve pompa gibi parçaların da ömrü uzadı."

Uluslararası ilgi ve patent çalışmaları

Karadağ, kalite sertifikaları ve CE belgelerini aldıkları cihazın yurt dışından da ilgi gördüğünü belirterek, "Yurt dışından bir otomobil üreticisi firmanın aracına cihaz takıldı, diğerine takılmadı. 24 aydır bu araçlar sahada test ediliyor. Araçlar 240 bin kilometreyi geçti. Cihaz takılmayan araçta yaşanan problemler, cihazımızın takıldığı araçta yaşanmadı. Gizlilik sözleşmesi yaptık. Avrupa'da 7 başkent şehrinin belediyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise projenin araçlarda emisyonun düşürülmesi ve yakıt tasarrufu sağlanmasına yönelik olduğunu, hakem heyetinin onayıyla desteklendiklerini söyledi. Yılmaz, firmanın yaklaşık bir yıldır AR-GE çalışmalarını Malatya Teknokent'te yürüttüğünü ve patent çalışmalarının teknoparkta devam ettiğini ifade etti.

