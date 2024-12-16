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KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41.249 Metrekarelik Yer Tahsisi İçin Sözleşme İmzaladı

KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41.249 metrekarelik alan için Karabük Valiliği ile yer tahsis sözleşmesi imzalayarak yeni yatırımını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:42
KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41.249 Metrekarelik Yer Tahsisi İçin Sözleşme İmzaladı

KARÇEL, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Yatırımını Gerçekleştiriyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesindeki Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), global pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde Karabük Valiliği ile yer tahsis sözleşmesi imzaladı.

KARÇEL'in Tarihçesi ve Projeleri

KARDEMİR'den gelen açıklamaya göre, 1966 yılında yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARÇEL, birçok önemli projeye imza atmıştır. Ülkenin farklı bölgelerinde endüstriyel tesisler, binalar, demir ve kara yolu köprüleri, demir yolu vagonları, çimento fabrikaları, liman ve tersane vinçleri gibi projeler üretmektedir.

Yeni Proje Detayları

Karabük Valiliği ile imzalanan sözleşme ile birlikte, Eskipazar OSB'de tahsis edilecek olan 41 bin 249 metrekarelik arazinin 23 bin 479 metrekarelik kısmı üretim sahası olarak kullanılacak. Şirket, bu alanda ileri teknolojiye sahip katma değerli çelik konstrüksiyon, vinç ve diğer teknolojik ekipman ürünlerinin imalatını gerçekleştirecektir.

Cari Açığı Azaltma Hedefi

KARÇEL, bu yatırımla yurt dışından ithal edilen teknolojik ekipman ürünlerinin Türkiye'de imalatını yaparak cari açığın azalmasına katkıda bulunmayı planlamaktadır.

Regional Kalkınma ve İstihdam Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerel kalkınma hamlesine destek veren şirket, ileri teknoloji, inovasyon ve AR-GE odaklı yeni yatırım kararıyla, hem bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hem de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

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