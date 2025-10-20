KARDEMİR'den 14 milyon 564 bin avroluk ray satış sözleşmesi

KARDEMİR, Türkiye'nin stratejik demiryolu projelerine yerli üretimle destek veriyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in Türkiye ve bölge ülkelerindeki tek ray üreticisi olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadenin yer aldığı bildirildi:

"Yurt içi demir yolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satış sözleşmesi imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştur."

Fabrikadan verilen bilgilerde, 2007'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ray ve Profil Haddehanesi’nin KARDEMİR'i yerli ray üretiminde Türkiye'nin milli markası haline getirdiği kaydedildi.

Fabrika açıklamasında yer alan diğer ifadeler şöyle aktarıldı:

"KARDEMİR, sadece ray üretiminde değil, demiryolu tekeri üretiminde de ülkemizin en güçlü kuruluşudur. Yük ve yolcu..."

"Geçen 18 yıl içerisinde Türkiye'nin demir yolu alanındaki gelişimine önemli katkılar sunan KARDEMİR, uluslararası standartlarda ve 72 metre boya kadar ray üretme kapasitesiyle birçok raylı sistem altyapı projesinde ray tedarikçisi olarak yer aldı. KARDEMİR, sadece ray üretiminde değil, demir yolu tekeri üretiminde de ülkemizin en güçlü kuruluşudur. Yük ve yolcu taşımacılığına yönelik hafif raylı sistemler ile lokomotifler için yıllık 200 bin demir yolu tekeri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin demir yolu tekeri ihtiyacının tamamını karşılamaktadır."

Açıklamada ayrıca, demiryolu taşımacılığının çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir yapısıyla günümüzün ve geleceğin ulaşım modeli olarak kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Fabrika mesajı şu sözlerle sonlandırıldı: "KARDEMİR olarak bu alana stratejik öncelik vermekte, katma değerli ürün portföyümüzü geliştirerek ülkemizin demir yolu alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflemekteyiz."

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere 14 milyon 564 bin avro tutarında ray satışı sözleşmesi imzaladığı bildirildi.