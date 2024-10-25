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KARDEMİR, Sizing Block Yatırımıyla Rekabet Gücünü Artıracak

KARDEMİR, Sizing Block yatırımı ile otomotiv ve diğer sektörlerde katma değerli çelik üretimini artırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 20:36
KARDEMİR, Sizing Block Yatırımıyla Rekabet Gücünü Artıracak

KARDEMİR'in Sizing Block Yatırımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla hem otomotiv hem de diğer sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yatırımın Önemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de gerçekleştirilen planlı duruş ile katma değeri yüksek mamul üretim kapasitesinin artırılması üzerinde durulmakta. Bu durum, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri ile yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklamada Dışa Bağımlılığın Azaltılması Vurgusu

Açıklamada, "Bu kapsamda gerçekleştirilen Sizing Block yatırımıyla dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Özellikle otomotiv sektörü gibi çeşitli alanlarda rekabet gücümüzü artırmayı planlıyoruz," ifadelerine yer verildi.

Ürün Yelpazesi ve Yeni Teknolojiler

KARDEMİR'in Çubuk ve Kangal Haddehanesi, 2016 yılında yıllık 700 bin ton kapasiteyle faaliyete geçti ve bu tesis, şirketin katma değerli ürünler üretme vizyonunu destekliyor. Burada, ince kangal, kalın kangal, yüksek kaliteli yuvarlak çubuk ve nervürlü inşaat çeliği gibi geniş bir ürün yelpazesi sunulmakta. Yeni Sizing Block teknolojisinin, ürünlerin boyut doğruluğunu artırarak daha kaliteli ürünler elde etmeye olanak sağlayacağı vurgulanıyor.

İhracat ve Dış Ticaret Hedefleri

Bunun yanında, Sizing Block yatırımı sayesinde Türkiye'de üretilmeyen katma değerli ürünlerin üretimine katkıda bulunulması ve sektörün boşluklarının doldurulması hedefleniyor. Yatırım, ihracatı artırmayı ve ülkenin dış ticaret konumunu güçlendirmeyi amaçlamakta. Ayrıca, ithal ikame ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik önemli adımlar atılacak.

Sürdürülebilirlik ve Enerji Tasarrufu

Katma değerli ürün üretimi, sadece dış pazarlarda rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazançlar sağlayacak.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, Sizing Block yatırımı ile kalite ve müşteri memnuniyetine zarar veren sorunların giderilmesi, üretim kesintilerinin minimize edilmesi ve kalite sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu iyileştirmelerin, KARDEMİR'in hem iç hem de dış pazarlardaki rekabet gücünü artırarak pazar payını genişletmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak...

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Sizing Block" yatırımıyla başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

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