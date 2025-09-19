KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz Seçildi

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz seçildi. İsmail Demir görevinden ayrıldı. Atama, 19.09.2025 tarihli ve 92 No'lu karar ile yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:20
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz seçildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarih ve 92 No'lu kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Ali Oflaz seçilmiştir." ifadesine yer verildi.

