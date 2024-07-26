Karmod'un Yeni Metrolux Kabinleri: Lüks Güvenlik Çözümleri

Karmod, Güvenlik Kabinlerine Metrolux'u Ekledi

Karmod Kabin, lüks kategorideki güvenlik kabinlerine yeni bir model ekledi. Metrolux kabin adı verilen bu yeni ürün, özellikle markalı projelerin güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Estetik ve Konfor ile Yenilik

Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, ürünle ilgili yaptığı açıklamada, "Metrolux kabinlerimizin modern mimari estetik anlayışı ile kullanım ergonomisini en üst seviyeye çıkardık" şeklinde konuştu. Bu kabinler, özellikle kurumsal projelerin güvenlik yapılarıyla tam uyum sağlıyor.

Konfor ve Tasarruf Bir Arada

Küçük, yeni kabinlerin güvenlik personelinin konforunu artırmayı amaçladığını belirtti. "Metrolux, tüm mevsimlerde en iyi iklimlendirme sağlıyor ve enerji tasarrufu sunuyor" dedi. Kabinlerin duvarlarında taş yünü izolasyon malzemesi kullanılarak acil durumlarda personelin güvenliğinin sağlandığını vurguladı.

Dayanıklı ve Kullanıma Hazır

Metrolux kabin, dış ve iç kısmının alüminyum kompozit levhalarla kaplandığını ifade eden Küçük, "Zemin, duvar ve çatı sistemleri çelik metallerden oluşmakta. Renk seçeneklerinde mimari uyum göz önünde bulunduruluyor" dedi.

Farklı Ölçü ve Tasarım Seçenekleri

Karmod, yeni modellerini iki metrekareden 10 metrekareye kadar çeşitli ölçülerde sunmaya hazırlanıyor. Küçük, "Güvenlik kabinimize tuvalet ekleyebileceğimiz alternatif planlarımız da mevcut. Tüm kabinlerimiz projenize özel tasarlanıp kullanıma hazır bir şekilde üretilmektedir" ifadelerini kullandı.

Müşteri taleplerine uygun olarak daha büyük boyutlu kabinler de tasarlandığını aktaran Küçük, siparişlerden kısa süre sonra kabinlerin montaj için sevk edilebileceğini açıkladı.

Karmod, lüks kategorideki hazır yapı üretimlerine Metrolux kabinlerini ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, estetik ve konfor beklentilerini karşılamaya yönelik kullanıma hazır üretim konseptinde yeni bir kabin geliştirdi.