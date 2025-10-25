Karpowership: Türk enerjisi Afrika'nın kalkınmasına güç veriyor

Karpowership'in Powership projeleri Afrika'nın enerji ihtiyacını karşılıyor

Türk enerji şirketi kıtada yatırımlarını büyütüyor

FİRDEVS YÜKSEL - HANDAN KAZANCI - Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, yüzer enerji santrali Powership projesiyle Afrika'da önemli bir rol oynadıklarını açıkladı.

Yılmaz, şirketin Afrika'da 8 ülkede 2 bin megavattan fazla yatırımının bulunduğunu ve bu kapasiteyle kıtada birçok ülkenin elektrik talebinin karşılandığını belirtti.

Şirketin sağladığı uygun fiyatlı elektrik ile ülke ekonomilerine katkı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, bunun ek finansman gerektirmeden gerçekleştirilmesinin önemine işaret etti. Ayrıca kıtadan yeni işbirliği taleplerinin gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Powership projelerinin esnek ve hızlı devreye alma avantajları sayesinde acil enerji ihtiyaçlarının kısa sürede giderildiği, bu sayede hem sanayi hem de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlandığı kaydedildi.

Yılmaz'ın açıklamaları, Karpowership'in Afrika'daki büyüme stratejisine ve bölge ekonomilerine yaptığı doğrudan katkıya ışık tutuyor.

Not: Haber metni Anadolu Ajansı kaynaklı açıklamalara dayanmaktadır.

Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.