Kars’ta Konut Satışları Artıyor: Ekim'de 596 Konut Satıldı

Kars’ta Ekim ayında 596 konut satıldı; merkez ve ilçelerde talep artışı sürüyor. TUİK verileri bölgedeki liderliği teyit ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:44
Kars’ta Konut Satışları Artıyor: Ekim'de 596 Konut Satıldı

Kars’ta Ekim Ayında 596 Konut Yeni Sahiplerini Buldu

Kars’ta konut satışları ivme kazanmaya devam ediyor. Ekim ayında 596 konut satıldı ve mülkiyet değişimleri kent genelinde dikkat çeken bir hareketliliğe işaret ediyor.

Talep Artışı ve Etkenler

Sektör temsilcileri, satışlardaki yükselişte uygun faizli kredi imkanlarının tekrar gündeme gelmesi, Kars’ın bölgesel cazibesinin yükselmesi ve kira fiyatlarındaki artışın vatandaşları ev sahibi olmaya yönlendirmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Bölgesel Dağılım ve Satış Profili

Satışların büyük kısmı kent merkezinde gerçekleşirken, Sarıkamış ve Kağızman gibi ilçelerde de talep artışı gözlemleniyor. Satılan konutların hem yatırım amaçlı alımlar hem de ilk kez ev sahibi olan vatandaşlar tarafından tercih edildiği kaydediliyor.

TUİK Verileriyle Kars ve Türkiye Karşılaştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında 164.306 konut satıldı ve konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında Kars, Ağrı ve Iğdır’da konut satışlarında Kars birinci sırada yer aldı: Kars: 596, Ağrı: 502, Iğdır: 223, Ardahan: 86.

Ülke genelinde konut satış sayısının en fazla olduğu iller İstanbul (26.305), Ankara (14.681) ve İzmir (8.678) olurken, en az satışın gerçekleştiği iller Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak kayda geçti.

KARS'TA KONUT SATIŞLARI YÜKSELİŞTE: 596 KONUT YENİ SAHİBİNİ BULDU(KARS-İHA)

KARS'TA KONUT SATIŞLARI YÜKSELİŞTE: 596 KONUT YENİ SAHİBİNİ BULDU(KARS-İHA)

KARS'TA KONUT SATIŞLARI YÜKSELİŞTE: 596 KONUT YENİ SAHİBİNİ BULDU(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirneli Üreticiler Ata Tohumundan Ürünlerini Millet Bahçesi’nde Satışa Çıkardı
2
Yalova OSB'den Anlamlı Etkinlik: Nutuk Hediye, Fidan Dikimi
3
DTO'da Üretken Yapay Zekâ Çağında Verimlilik: RPA ve Yapay Zekâ Konuşuldu
4
Eyyübiye'de Hızarcılar ve Kavakçılar Esnafına Yeni Yer Tahsisi Müjdesi
5
Kars’ta Konut Satışları Artıyor: Ekim'de 596 Konut Satıldı
6
Van OSB Anaokulu Projesiyle Kadın İstihdamında Kalıcılık
7
Sarıgöl'de Üzüm Fiyatları Çöküşte: 50 Bin Ton Alıcı Bekliyor

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?