Kars’ta Konut Satışları Artıyor: Ekim'de 596 Konut Satıldı

Kars’ta Ekim Ayında 596 Konut Yeni Sahiplerini Buldu

Kars’ta konut satışları ivme kazanmaya devam ediyor. Ekim ayında 596 konut satıldı ve mülkiyet değişimleri kent genelinde dikkat çeken bir hareketliliğe işaret ediyor.

Talep Artışı ve Etkenler

Sektör temsilcileri, satışlardaki yükselişte uygun faizli kredi imkanlarının tekrar gündeme gelmesi, Kars’ın bölgesel cazibesinin yükselmesi ve kira fiyatlarındaki artışın vatandaşları ev sahibi olmaya yönlendirmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Bölgesel Dağılım ve Satış Profili

Satışların büyük kısmı kent merkezinde gerçekleşirken, Sarıkamış ve Kağızman gibi ilçelerde de talep artışı gözlemleniyor. Satılan konutların hem yatırım amaçlı alımlar hem de ilk kez ev sahibi olan vatandaşlar tarafından tercih edildiği kaydediliyor.

TUİK Verileriyle Kars ve Türkiye Karşılaştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Türkiye genelinde Ekim ayında 164.306 konut satıldı ve konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında Kars, Ağrı ve Iğdır’da konut satışlarında Kars birinci sırada yer aldı: Kars: 596, Ağrı: 502, Iğdır: 223, Ardahan: 86.

Ülke genelinde konut satış sayısının en fazla olduğu iller İstanbul (26.305), Ankara (14.681) ve İzmir (8.678) olurken, en az satışın gerçekleştiği iller Ardahan (86), Bayburt (135) ve Tunceli (143) olarak kayda geçti.

