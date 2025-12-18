Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Rekora Koşuyor: 54.460

Kars'ta araç sayısı 54.460 ile rekor seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü, 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç verilerini açıkladı. Buna göre Kars'taki toplam araç sayısı 54 bin 460 olarak kaydedildi.

Bölge içindeki konum ve nüfus etkisi

Kars merkez nüfusunun yaklaşık 100 bin bandında seyrettiği dikkate alındığında, trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bin 460 olması dikkat çekiyor. Bu oran, kent merkezinde yaşayanların neredeyse her iki kişiden birinin motorlu taşıta sahip olduğu anlamına geliyor.

Bölgesel karşılaştırma

TÜİK verileri, Kars'ın çevre iller arasında araç yoğunluğunda öne çıktığını gösterdi. Bölgedeki araç dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ağrı 36 bin 754, Iğdır 38 bin 468 ve Ardahan 22 bin 152. Bu rakamlarla Kars, 54 bin 460 araç sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Araç tipleri ve altyapı uyarısı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araçların büyük çoğunluğunu otomobiller oluştururken, bunu sırasıyla motosikletler, kamyonetler ve traktörler takip etti. Uzmanlar, araç sayısındaki artışın bölgedeki ekonomik hareketliliğin bir göstergesi olduğunu, ancak altyapı çalışmalarının bu hıza yetişmesi gerektiğini vurguluyor.

KARS’TA ARAÇ SAYISI REKORA KOŞUYOR(KARS-İHA)