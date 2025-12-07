Kasapoğlu Ankara'da TOBB'da Denizli’nin İstihdam ve Tekstil Sorunlarını Gündeme Taşıdı

Kasapoğlu Ankara'da Denizli’yi Temsil Etti: İstihdam ve Tekstil Öne Çıktı

Türkiye sanayisinin gündemindeki önemli toplantılar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın teşrifleriyle Ankara'da gerçekleştirildi. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Konseyi Üyesi Selim Kasapoğlu, hem TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na hem de Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri İstişare Toplantısı'na katılarak Denizli'yi temsilen sektörün öncelikli sorunlarını aktardı.

İmalat Sanayinde İstihdam Kaybı Alarmı

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda söz alan Başkan Kasapoğlu, imalat sanayinde yaşanan ciddi istihdam kaybına dikkat çekti. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde imalat sanayinde 147 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını ve bunun 107 bininin kadın istihdamından oluştuğunu paylaştı. Kasapoğlu, bu kaybın ekonomik sonuçlarının yanı sıra toplumsal açıdan da büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Maliyetler, Finansman ve Rekabet Sorunları

Üretimdeki daralma ve istihdam kayıplarının yanı sıra sanayicilerin en önemli sorunlarının kontrol altına alınamayan maliyet artışları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar olduğunu belirten Kasapoğlu, bu durumun Türk sanayisinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. Sanayinin tüm kollarında bu rekabet sorunlarının devam etmesi halinde geri dönülemez kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çözüm Önerileri ve Talepler

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a doğrudan seslenen Kasapoğlu, istihdamın korunması, ihracat ile finansmana erişimde acil ve yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu aktardı. İstihdam kayıplarının önlenebilmesi için daha etkin teşvik programları ve özellikle emek yoğun sektörlere yönelik desteklerin hayati olduğunu vurguladı. Ayrıca KOBİ'lerin finansmana ve krediye erişiminde uygun faiz ve vade şartlarının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti ve finansman sağlayan kuruluşların KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak destekler oluşturmasının kritik olduğunu ifade etti.

Tekstil ve Hazır Giyim İçin Kritik Değerlendirme

TOBB ev sahipliğindeki Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri İstişare Toplantısı'nda da konuşan Kasapoğlu, tekstil ve hazır giyim sektörünün Denizli için stratejik önemini öne çıkardı. Enerji maliyetleri, küresel iklim değişikliğine bağlı su sorunu ve sektördeki istihdam kayıplarının rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Kasapoğlu, üretim kapasitesi ve istihdam sağlayan bu sektör için acil bir dönüşüm ve yeni ihracat destekleri gerektiğini vurguladı.

Toplantının Değeri ve Teşekkür

Toplantıyı değerlendirirken Kasapoğlu, sektör aktörleri ile kamu temsilcileri arasındaki iletişimin önemine işaret ederek bu görüşmelerin Denizli'nin üretim gücünü destekleyecek somut sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti. Başkan Kasapoğlu, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve tüm Bakanlık temsilcilerine teşekkürlerini sundu.

Başkan Kasapoğlu: 'İmalat sanayindeki istihdam kaybı alarm veriyor.'

Başkan Kasapoğlu: 'Tekstil sektörü için son dönemde yapılan en verimli toplantıydı.'

