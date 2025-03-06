Kasapoğlu'ndan TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme: Yatırımlar İçin Fırsat

Kasapoğlu'ndan TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %42,5'e indirmesini değerlendirdi. Kasapoğlu, bu indirimin yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yazılı bir açıklamada bulunan Kasapoğlu, TCMB'nin birkaç gün önce 250 baz puan faiz indirimine gittiğini hatırlatarak, bunun üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına olanak tanıyacağını ifade etti. Faiz indirimine dair öngörülerin zamanında yapıldığını belirten Kasapoğlu, "2024 yılı itibarıyla kademeli olarak düşürülen faizler, sanayimizin finansmana erişimi için pozitif bir seyir çiziyor. Bu karar, piyasa tarafından beklenen bir hamleydi ve ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için esneklik sağladı," dedi.

Kasapoğlu, faiz oranlarının düşüşünün çeşitli sektörler üzerindeki etkilerine değinerek, "Türkiye'nin sanayi sektörü için özellikle büyümeye odaklanan KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu indirimlerin doğru oranla uygulanması gerektiğini unutmamalıyız. Enflasyon beklentileri hala risk taşıyor," şeklinde konuştu.

Sanayicilerin, günlük iş süreçlerini sürdürebilmeleri için güçlü nakit akışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, ticari kredilerde indirim beklentilerinin altını çizdi: "Mevduat faizlerine yansıyan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, ekonomide maliyetleri artırarak enflasyonist baskılara neden olmaktadır."

Son olarak, Kasapoğlu, üretim süreçlerinin sürekliliği ve işletmelerin likidite sorunlarıyla başa çıkabilmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı. "Bugün üretime, yatırıma ve istihdama sağlanan destek, geçmişten daha büyük bir önem taşımaktadır," dedi.