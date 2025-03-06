Kasapoğlu'ndan TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme: Yatırımlar İçin Fırsat

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, TCMB'nin faiz indirimini değerlendirerek üretim ve istihdamda olumlu etkiler beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:57
Kasapoğlu'ndan TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme: Yatırımlar İçin Fırsat

Kasapoğlu'ndan TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %42,5'e indirmesini değerlendirdi. Kasapoğlu, bu indirimin yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yazılı bir açıklamada bulunan Kasapoğlu, TCMB'nin birkaç gün önce 250 baz puan faiz indirimine gittiğini hatırlatarak, bunun üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına olanak tanıyacağını ifade etti. Faiz indirimine dair öngörülerin zamanında yapıldığını belirten Kasapoğlu, "2024 yılı itibarıyla kademeli olarak düşürülen faizler, sanayimizin finansmana erişimi için pozitif bir seyir çiziyor. Bu karar, piyasa tarafından beklenen bir hamleydi ve ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için esneklik sağladı," dedi.

Kasapoğlu, faiz oranlarının düşüşünün çeşitli sektörler üzerindeki etkilerine değinerek, "Türkiye'nin sanayi sektörü için özellikle büyümeye odaklanan KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu indirimlerin doğru oranla uygulanması gerektiğini unutmamalıyız. Enflasyon beklentileri hala risk taşıyor," şeklinde konuştu.

Sanayicilerin, günlük iş süreçlerini sürdürebilmeleri için güçlü nakit akışına ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, ticari kredilerde indirim beklentilerinin altını çizdi: "Mevduat faizlerine yansıyan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, ekonomide maliyetleri artırarak enflasyonist baskılara neden olmaktadır."

Son olarak, Kasapoğlu, üretim süreçlerinin sürekliliği ve işletmelerin likidite sorunlarıyla başa çıkabilmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı. "Bugün üretime, yatırıma ve istihdama sağlanan destek, geçmişten daha büyük bir önem taşımaktadır," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması
2
Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu
3
IMF: ABD Tarifeleri Meksika ve Kanada Ekonomilerini Tehdit Ediyor
4
ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz Kararlarına İlişkin Açıklamalar
5
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13.364,90 Lira
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı
7
Trump: Dış Ticaret Açığını Değiştireceğim!

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı