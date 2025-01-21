Kasım 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,92 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artışını Sürdürüyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Kasım 2024 döneminde önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, endeks Kasım 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 32,92 oranında yükseldi.

Baz Veriler ve Yıllık Değişimler

Endekse göre, Kasım 2024 itibarıyla, aylık artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,72, 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 41,64 olarak kaydedildi. Tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi aylık yüzde 1,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi ise yüzde 1,25 artış gösterdi.

Alt Gruplardaki Değişimler

Yıllık Tarım-GFE’ye göre dört alt grup daha düşük, yedi alt grup ise daha yüksek değişim sergiledi. En düşük yıllık artış, gübre ve toprak geliştiricilerde yüzde 17,85, enerji ve yağlayıcılarda yüzde 19,27 olarak görüldü. Aksine, en yüksek artışlar ise %61,87 ile diğer mal ve hizmetler ve %53,35 ile tohum ve dikim materyali kategorilerinde belirlendi.

Aylık Değişimlerdeki Dikkat Çeken Veriler

Aylık bazda ise sekiz alt grupta düşüş, üç alt grupta artış gözlemlendi. Kasım 2024'te bir önceki aya göre en fazla düşüş yaşanan alt gruplar, %0,33 ile diğer mal ve hizmetler, %0,26 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, artışta liderlik eden alt gruplar ise %2,36 ile hayvan yemi ve %2,29 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kaydedildi.