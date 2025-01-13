Kasım 2024'te Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Önemli Artış

Ticaret ve Perakende Satış Hacminde Yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'te ticaret ve perakende satış hacminde kaydedilen artışları açıkladı.

Gerçekleştirilen verilere göre, ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında arttı. Aynı dönemde perakende satış hacmi ise yüzde 16,4 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi.

Aylık Değişim Verileri

Kasım 2024'te ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 oranında yükseldi. Bu artış, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için %0,2, perakende ticaret satış hacminde %1,9 ve toptan ticaret satış hacminde ise %0,6 olmuştur.

Ayrıntılı Veriler

Kasım 2024 itibarıyla, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,4 oranında artış kaydetmiştir.