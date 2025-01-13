Kasım 2024'te Toplam Ciro Endeksi Yıllık %42,4 Artış Gösterdi

Türkiye'de Kasım 2024'te toplam ciro endeksi yıllık %42,4 artarak dikkat çekti. Sektörel bazda büyüme rakamları açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:12
Kasım 2024'te Toplam Ciro Endeksi Yıllık %42,4 Artış Gösterdi

Kasım 2024'te Toplam Ciro Endeksi Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin ciro endeksi verilerini paylaştı. Açıklamalara göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,4 artış gösterdi.

Aylık Artışlar

Kasım 2024 itibarıyla, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda %2,6'lık bir artış kaydetti. Bu verilere göre, sektör bazında dikkat çeken rakamlar ortaya çıkıyor.

Sanayi ve İnşaat Sektörü Rakamları

Sanayi sektöründe, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık bazda %30,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de, bir önceki aya göre %2,3'lük bir artış sağladı.

İnşaat sektöründe ise, takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi %55,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, bir önceki aya nazaran %0,9'luk bir artış kaydetti.

Ticaret ve Hizmet Sektörleri Endeksi

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayında %44,6'lık bir artış gerçekleştirdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise aylık bazda %3,1 arttı.

Hizmet sektöründe de takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2024'te %53,3'lük bir artış sağlarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi %2,1 yükseldi.

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