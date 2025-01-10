Kasım 2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6'ya Düştü

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2024 döneminde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesine geriledi.

Uzmanlar, bu düşüşün ekonomik istikrar ve istihdam alanındaki iyileşmelere işaret ettiğini ifade ediyor. Ekonomik büyümenin devam etmesi ve yeni iş alanlarının açılması, işsizlik oranının düşmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bu veriler, Türkiye'nin işgücü piyasasındaki gelişmelere dair olumlu sinyaller vermekte ve gelecekteki istihdam projeksiyonlarının daha da umut verici olabileceğini gösteriyor.