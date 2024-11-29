Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı: Ekonomistler %1,98 Artış Tahmin Etti

Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı

AA Finans, 3 Aralık Salı günü açıklanacak olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçları öncesi yaptığı anketle ekonomistlerin beklentilerini ortaya koydu. Ankete katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE’nin %1,98 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentileri %1,70 ile %2,54 aralığında değişim gösterdi. Yapılan tahminlere göre, bir önceki ay %48,58 olan yıllık enflasyonun %46,71’e düşmesi öngörülüyor.

2024 yılı için yıllık enflasyon beklentisi ise %45,07 olarak belirlendi. Ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin %2,88 oranında artış kaydettiği bilgisi de dikkat çekiyor.

2024 Yılı Enflasyon Beklentileri

2024 yılına ait aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi sıralandı:

Tarih Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%) Aylık Beklenti (%) Gerçekleşme (%) Ocak 43,31 6,84 6,7 Şubat 42,46 4,00 4,5 Mart 45,58 3,67 3,16 Nisan 43,65 3,22 3,18 Mayıs 43,95 3,00 3,37 Haziran 42,61 2,28 1,64 Temmuz 42,20 3,51 3,23 Ağustos 42,84 2,64 2,47 Eylül 43,23 2,09 2,97 Ekim 44,23 2,46 2,88 Kasım 45,07 1,98 -

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.