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Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı: Ekonomistler %1,98 Artış Tahmin Etti

AA Finans'ın anketine göre, kasım ayı enflasyon beklentisi %1,98 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %46,71'e inecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:45
Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı: Ekonomistler %1,98 Artış Tahmin Etti

Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı

AA Finans, 3 Aralık Salı günü açıklanacak olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçları öncesi yaptığı anketle ekonomistlerin beklentilerini ortaya koydu. Ankete katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE’nin %1,98 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentileri %1,70 ile %2,54 aralığında değişim gösterdi. Yapılan tahminlere göre, bir önceki ay %48,58 olan yıllık enflasyonun %46,71’e düşmesi öngörülüyor.

2024 yılı için yıllık enflasyon beklentisi ise %45,07 olarak belirlendi. Ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin %2,88 oranında artış kaydettiği bilgisi de dikkat çekiyor.

2024 Yılı Enflasyon Beklentileri

2024 yılına ait aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi sıralandı:

TarihYıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)Aylık Beklenti (%)Gerçekleşme (%)
Ocak43,316,846,7
Şubat42,464,004,5
Mart45,583,673,16
Nisan43,653,223,18
Mayıs43,953,003,37
Haziran42,612,281,64
Temmuz42,203,513,23
Ağustos42,842,642,47
Eylül43,232,092,97
Ekim44,232,462,88
Kasım45,071,98-

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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