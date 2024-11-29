Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı: Ekonomistler %1,98 Artış Tahmin Etti

Kasım Ayı Enflasyon Beklentileri Açıklandı
AA Finans, 3 Aralık Salı günü açıklanacak olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonuçları öncesi yaptığı anketle ekonomistlerin beklentilerini ortaya koydu. Ankete katılan 15 ekonomist, kasım ayında TÜFE’nin %1,98 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentileri %1,70 ile %2,54 aralığında değişim gösterdi. Yapılan tahminlere göre, bir önceki ay %48,58 olan yıllık enflasyonun %46,71’e düşmesi öngörülüyor.
2024 yılı için yıllık enflasyon beklentisi ise %45,07 olarak belirlendi. Ekimde Tüketici Fiyat Endeksi’nin %2,88 oranında artış kaydettiği bilgisi de dikkat çekiyor.
2024 Yılı Enflasyon Beklentileri
2024 yılına ait aylık enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi sıralandı:
|Tarih
|Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)
|Aylık Beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|43,31
|6,84
|6,7
|Şubat
|42,46
|4,00
|4,5
|Mart
|45,58
|3,67
|3,16
|Nisan
|43,65
|3,22
|3,18
|Mayıs
|43,95
|3,00
|3,37
|Haziran
|42,61
|2,28
|1,64
|Temmuz
|42,20
|3,51
|3,23
|Ağustos
|42,84
|2,64
|2,47
|Eylül
|43,23
|2,09
|2,97
|Ekim
|44,23
|2,46
|2,88
|Kasım
|45,07
|1,98
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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.