Kasım Ayında Tarım ÜFE %8,88 Arttı

Tarım ÜFE Kasım'da Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE kasımda bir önceki aya göre %8,88 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %46,91 oranında yükseliş gösterdi.

Endeks Değerleri

Verilere göre, Tarım ÜFE endeksi, kasımda bir önceki aya göre %8,88, geçen yılın aralık ayına göre %37,55, geçen yılın aynı ayına göre %46,91 ve 12 aylık ortalamalara göre %48,83 artış kaydetti.

Sektörel Artışlar

Sektörler bazında incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %9,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde %1,7, ormancılık ürünlerinde ise %1,59 artış yaşandı.

Ana Gruplardaki Değişim

Ana gruplarda, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %19,49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,91, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,93 artış görüldü.

Yıllık En Yüksek Değişim

Yıllık bazda değişimin en yüksek olduğu alt grup, %263,86 artış ile turunçgiller olurken, aylık bazda en yüksek değişim %43,95 artış ile sebze, kavun-karpuz ve kök-yumrularda gerçekleşti.