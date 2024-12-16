DOLAR
34,95 0,04%
EURO
36,78 -0,11%
ALTIN
2.990,74 -0,47%
BITCOIN
3.655.717,25 -1,42%

Kasım Ayında Tarım ÜFE %8,88 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, kasımda aylık %8,88, yıllık %46,91 artış sergiledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:19
Kasım Ayında Tarım ÜFE %8,88 Arttı

Tarım ÜFE Kasım'da Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE kasımda bir önceki aya göre %8,88 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla %46,91 oranında yükseliş gösterdi.

Endeks Değerleri

Verilere göre, Tarım ÜFE endeksi, kasımda bir önceki aya göre %8,88, geçen yılın aralık ayına göre %37,55, geçen yılın aynı ayına göre %46,91 ve 12 aylık ortalamalara göre %48,83 artış kaydetti.

Sektörel Artışlar

Sektörler bazında incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %9,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde %1,7, ormancılık ürünlerinde ise %1,59 artış yaşandı.

Ana Gruplardaki Değişim

Ana gruplarda, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %19,49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,91, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,93 artış görüldü.

Yıllık En Yüksek Değişim

Yıllık bazda değişimin en yüksek olduğu alt grup, %263,86 artış ile turunçgiller olurken, aylık bazda en yüksek değişim %43,95 artış ile sebze, kavun-karpuz ve kök-yumrularda gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
m-TOD'un Yeni Başkanı Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü Oldu
2
Kasım'da Türkiye'nin Bütçe Açığı 16,6 Milyar Lira Oldu
3
İhracatçılardan SGK Prim İndirimi Talebi: Yüzde 10'a Çıkartılmalı
4
Çin Ekonomisinde İç Talep Zayıflığı Devam Ediyor
5
Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor
6
Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 34,9610 Seviyesinde
7
Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar