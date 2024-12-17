Kasım İndirimleri Perakendeye Nefes Aldırdı

Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Kasım ayının nakit sıkışıklığı çeken markalara bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirtti. Öncel, yılbaşı alışverişinin etkisiyle Aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, organize markalı perakende sektörü, dört aydır devam eden daralmanın ardından indirim kampanyaları sayesinde Kasım ayında adet satışları ve cirolarda artış yaşadı. Sektör, yılbaşı alışverişi nedeniyle Aralık ayının ikinci yarısında daha fazla hareketlilik bekliyor.

Kasım Ayı Anket Sonuçları

BMD Başkanı Sinan Öncel, Kasım ayında üyeleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına değinerek, markaların büyük bir kısmının adet satışlarının Temmuz'dan itibaren daralma göstermeye başladığını hatırlattı. Öncel, Temmuz-Ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düştüğünü belirtti. Ciro artışlarının ise enflasyonun altında kaldığını vurguladı.

Sinan Öncel, "Efsane Cuma başta olmak üzere indirimin tüm ay boyunca sürmesiyle Kasım ayının hareketli geçeceğini öngörüyorduk. Beklentilerimiz doğrultusunda, anketimize katılan üyelerin %67'sinin adet satışlarının Ekim ayına göre arttığını görüyoruz. Cirosunda artış beyan edenlerin oranı ise %76'ya ulaştı," açıklamasında bulundu.

BMD'nin verilerine göre, adetsel bazda hazır giyim, ayakkabı ve kozmetik markalarının yaklaşık üçte ikisi, gıda markalarının ise yarısı satışlarını artırmayı başardı. Merkez Bankası verileri de bu durumu destekliyor: Kasım ayında kartlı harcamalarda giyim ve ayakkabıda %44, sağlık ve kozmetik sektöründe %28, yiyecek ve içeceklerde ise %23'lük artış gözlemlendi.

Online Satışlarda Hareketlilik

Bir diğer önemli veri, e-ticaret alanında %82'lik bir artışın yaşanması. Ancak 2023 ile kıyaslandığında, efsane cuma günü adet satışlarında artış bildiren üye sayısının %60'da kaldığı belirtildi. Öncel, "Bu durumun, indirimlerin tüm aya yayılmasının bir sonucu olduğunu değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Ticari Gayrimenkul Kiraları ve E-Ticaret Vergisi

Sinan Öncel, organizasyonun geleceğinde maliyetlerin ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını ifade etti. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla bir düzenlemenin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Öncel, AVM'lerde değil, ama cadde mağazalarında son dönemde indirimler yapıldığını gözlemlediklerini bildirdi.

Son olarak, e-ticarette şahıs şirketleri için %15, limited ve anonim şirketler için %15 oranında stopaj vergisi uygulamasının büyük bir yanlış olacağını belirten Öncel, bunun pazarın küçülmesine ve enflasyonla mücadeleye zarar vereceğinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.