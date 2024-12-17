DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,72 0,35%
BITCOIN
3.749.442,97 -1,08%

Kasım İndirimleri Perakendeye Nefes Aldırdı

Kasım ayı indirimleri, perakende sektöründe satışları artırarak markalara finansal rahatlama sağladı. Yılbaşı alışverişi ile hareketlilik bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:22
Kasım İndirimleri Perakendeye Nefes Aldırdı

Kasım İndirimleri Perakendeye Nefes Aldırdı

Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Kasım ayının nakit sıkışıklığı çeken markalara bir nebze de olsa nefes aldırdığını belirtti. Öncel, yılbaşı alışverişinin etkisiyle Aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, organize markalı perakende sektörü, dört aydır devam eden daralmanın ardından indirim kampanyaları sayesinde Kasım ayında adet satışları ve cirolarda artış yaşadı. Sektör, yılbaşı alışverişi nedeniyle Aralık ayının ikinci yarısında daha fazla hareketlilik bekliyor.

Kasım Ayı Anket Sonuçları

BMD Başkanı Sinan Öncel, Kasım ayında üyeleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına değinerek, markaların büyük bir kısmının adet satışlarının Temmuz'dan itibaren daralma göstermeye başladığını hatırlattı. Öncel, Temmuz-Ekim döneminde adet satışlarının ortalama yüzde 30-40 düştüğünü belirtti. Ciro artışlarının ise enflasyonun altında kaldığını vurguladı.

Sinan Öncel, "Efsane Cuma başta olmak üzere indirimin tüm ay boyunca sürmesiyle Kasım ayının hareketli geçeceğini öngörüyorduk. Beklentilerimiz doğrultusunda, anketimize katılan üyelerin %67'sinin adet satışlarının Ekim ayına göre arttığını görüyoruz. Cirosunda artış beyan edenlerin oranı ise %76'ya ulaştı," açıklamasında bulundu.

BMD'nin verilerine göre, adetsel bazda hazır giyim, ayakkabı ve kozmetik markalarının yaklaşık üçte ikisi, gıda markalarının ise yarısı satışlarını artırmayı başardı. Merkez Bankası verileri de bu durumu destekliyor: Kasım ayında kartlı harcamalarda giyim ve ayakkabıda %44, sağlık ve kozmetik sektöründe %28, yiyecek ve içeceklerde ise %23'lük artış gözlemlendi.

Online Satışlarda Hareketlilik

Bir diğer önemli veri, e-ticaret alanında %82'lik bir artışın yaşanması. Ancak 2023 ile kıyaslandığında, efsane cuma günü adet satışlarında artış bildiren üye sayısının %60'da kaldığı belirtildi. Öncel, "Bu durumun, indirimlerin tüm aya yayılmasının bir sonucu olduğunu değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Ticari Gayrimenkul Kiraları ve E-Ticaret Vergisi

Sinan Öncel, organizasyonun geleceğinde maliyetlerin ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını ifade etti. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla bir düzenlemenin yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Öncel, AVM'lerde değil, ama cadde mağazalarında son dönemde indirimler yapıldığını gözlemlediklerini bildirdi.

Son olarak, e-ticarette şahıs şirketleri için %15, limited ve anonim şirketler için %15 oranında stopaj vergisi uygulamasının büyük bir yanlış olacağını belirten Öncel, bunun pazarın küçülmesine ve enflasyonla mücadeleye zarar vereceğinden endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye'nin Uluslararası Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli
2
SPK, Uluslararası Sermaye Piyasası Otoritelerini Ankara'da Topladı
3
Türk Otomotiv Sanayii Verimliliği Artırmaya Odaklanıyor
4
2023 Türkiye'nin GSYH Endeksi: Satın Alma Gücü Paritesi 72
5
Fransa Merkez Bankası, Siyasi Kriz Nedeniyle Büyüme Tahminlerini Düşürdü
6
2024'te Rusların Tercihi: Türkiye
7
Borsa İstanbul'da Çağdaş Cam'ın Halka Arzı ile Yeni Bir Dönem Başladı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!