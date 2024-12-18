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Kasımda Türkiye'de 153 Bin 14 Konut Satıldı: Yüzde 63,6'lık Artış

Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yıla göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:16
Kasımda Türkiye'de 153 Bin 14 Konut Satıldı: Yüzde 63,6'lık Artış

Türkiye'de Konut Satışları Yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı kasım ayına ait konut satış istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, kasım ayında ülke genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,6 oranında arttı ve toplamda 153 bin 14 olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım Dönemindeki Artış

Ocak-kasım döneminde de konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artış göstererek 1 milyon 265 bin 388 konuta ulaştı.

İllere Göre Satış Dağılımı

İstanbu, kasım ayında konut satışlarında en yüksek paya sahip il olarak 26 bin 320 satışla öne çıktı. Bu ili 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari şeklinde sıralandı.

(Sürecek)

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