KATSO Başkanı Kadir Bozan: Nahçıvan Forumu Kars'a Yeni Ticari Fırsatlar Açtı

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Nahçıvan’daki Forumu Değerlendirdi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Nahçıvan’da gerçekleştirilen 2. "Bölgesel Ekonomi Forumu" ile Azerbaycan iş ziyaretini değerlendirdi. Bozan, ziyaretin Kars iş dünyası adına uzun süredir yürütülen çalışmaların somut bir çıktısı olduğunu vurguladı.

Forumun Başarıyla Tamamlanması

Bozan, "Azerbaycan’a gerçekleştirdiğimiz iş ziyaretimizi başarıyla tamamladık. Bu ziyaret; yalnızca birkaç gün süren bir seyahat değil, Kars iş dünyamız adına uzun süredir yürüttüğümüz çalışmanın somut bir çıktısı niteliğindedir." ifadelerini kullandı. Oda koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında forumun ikinci aşamasının Nahçıvan’da, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Saha İncelemeleri, B2B Görüşmeleri ve Yatırım Toplantıları

Forum sonrasında üyelerle birlikte Karabağ bölgesinde saha incelemeleri yapıldığını aktaran Bozan, "KOBİA refakatinde yapılan B2B görüşmeler, yatırım toplantıları ve sektör bazlı bağlantılar; hem iş bağlantılarımızı güçlendirmiş, hem de üyelerimizin geleceğe dönük ticari planlamalarına değerli katkılar sunmuştur." dedi. Bu faaliyetlerin üyelerin somut ticari adımlar atmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Katılım Çağrısı ve Şeffaf İletişim

Programın hazırlanmasında şeffaf iletişim ilkesine dikkat ettiklerini söyleyen Bozan, ticari iş gezisi duyurularının Oda toplu SMS sistemi, WhatsApp bilgi hattı, yerel basın notları ve Oda sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığını belirtti. Bozan, organizasyonun "katılımını arzu eden her üyemiz davetlidir" yaklaşımıyla planlandığını ve hiçbir ayrım yapılmadığını vurguladı.

Bölgesel Dayanışma ve Teşekkür

Bozan, bölge illeriyle birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekerek; Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum illerinin oda-borsa başkanları, iş insanları ve temsilcileriyle yürütülen ortak çalışmaların değerini belirtti. Ayrıca, program boyunca destek veren resmi ve sivil aktörlere teşekkürlerini iletti:

"Programımız boyunca bizleri bir an dahi yalnız bırakmayan Kars Valisi Ziya Polata, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Sengere, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, birlik, meslek örgütü ve dernek başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak Azerbaycan ziyaretinde destek veren KATSO Meclis Üyelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve programın sahibi olan üyelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Karşılıklı Güven ve Yeni Fırsatlar

Bozan, ziyaret boyunca ev sahipliği yapan kurum ve isimlere şükranlarını sunarak özel teşekkürlerini iletti: Ceyhun Celilov, Orhan Memmedov ve KOBİA ekibi, Kazım Hüseynaliyev, Asip Kaya, Zamin Aliyev, Prof. Dr. Birol Akgün, Şamil Ayrım ve ARKOZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar. Bozan, "Bu ziyaret; bölgemiz adına yeni ticari açılımların işaret fişeğidir. Kurulan ilişkiler somutlaşmaya başlamış, iş birliği fırsatları güç kazanmış ve karşılıklı güven temelinde sağlam bir zemin oluşmuştur." dedi.

Bozan son olarak, "Yoğun ve tempolu geçen ziyaret süresince sergiledikleri uyum, sabır ve destek; bizlere büyük güç katmıştır." sözleriyle programın önemini ve verilen desteği bir kez daha vurguladı.

KATSO BAŞKANI KADİR BOZAN, AZERBAYCAN’DAKİ BÖLGESEL EKONOMİ FORMU’NU DEĞERLENDİRDİ(KARS-İHA)