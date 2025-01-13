Kaya Demirer Yeniden TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

TURYİD Genel Kurulu’nda Kaya Demirer Dönemi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), 14. Olağan Genel Kurulu'nda Kaya Demirer'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Demirer, bu görevdeki yedinci dönemine başlamış oldu.

TURYİD’in Gücü ve Hedefleri

Demirer, yaptığı konuşmada, yurt içinde 3 bin 150 ve yurt dışında 250’nin üzerinde işletme ile sektörde büyük bir güç haline geldiklerini vurguladı. TURYİD, aynı zamanda 6 milyar doları aşan bir ciro ile sektörünün yüzde 26'sını temsil ediyor.

Yeni Dönem ve Komiteler

Genel Kurul sırasında dernek organlarının seçimleri gerçekleştirilirken, yeni dönem için komite başkanları da belirlendi. Komitelerin başında şu isimler yer alacak:

Kaya Demirer: Kamu İlişkileri, Hukuk ve Mevzuat Komitesi

Kamu İlişkileri, Hukuk ve Mevzuat Komitesi Yaprak Baltacı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi Ebru Koralı: Zirve ve Yurt İçi-Yurt Dışı Etkinlikler

Zirve ve Yurt İçi-Yurt Dışı Etkinlikler Nuri Develi: Üye İletişim ve Geliştirme Komitesi

Üye İletişim ve Geliştirme Komitesi Yücel Özalp: Gelir Getirici Faaliyetler Komitesi

Gelir Getirici Faaliyetler Komitesi Volkan Akkaş: Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Onur Tahincioğlu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Gelecek Projeleri

Demirer, önümüzdeki dönem için yapacakları çalışmalara dikkat çekerek, gastronomi sektörünün hak ettiği potansiyele ve itibara ulaşması amacıyla yeni projeler geliştireceklerini ifade etti. Planlanan projeler arasında «GastroEkonomi Zirvesi» dışında İyileştirici Turizm, Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Gastronomi gibi başlıkların yer aldığını duyurdu.

Yeni İnovasyonlar ve Sektörel İşbirlikleri

Demirer, "Yoğun ve konsantre vaziyette çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan yeni ve genç kuşak üyeleri ile birlikte gastronomi sektörünün daha ileriye taşınması için çabalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Kaya Demirer seçildi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Kaya Demirer seçildi.