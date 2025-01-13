Kaya Demirer Yeniden TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Kaya Demirer, TURYİD Başkanlığı’na yeniden seçilerek sektörün büyümesine yönelik yeni projeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:12
Kaya Demirer Yeniden TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

TURYİD Genel Kurulu’nda Kaya Demirer Dönemi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), 14. Olağan Genel Kurulu'nda Kaya Demirer'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Demirer, bu görevdeki yedinci dönemine başlamış oldu.

TURYİD’in Gücü ve Hedefleri

Demirer, yaptığı konuşmada, yurt içinde 3 bin 150 ve yurt dışında 250’nin üzerinde işletme ile sektörde büyük bir güç haline geldiklerini vurguladı. TURYİD, aynı zamanda 6 milyar doları aşan bir ciro ile sektörünün yüzde 26'sını temsil ediyor.

Yeni Dönem ve Komiteler

Genel Kurul sırasında dernek organlarının seçimleri gerçekleştirilirken, yeni dönem için komite başkanları da belirlendi. Komitelerin başında şu isimler yer alacak:

  • Kaya Demirer: Kamu İlişkileri, Hukuk ve Mevzuat Komitesi
  • Yaprak Baltacı: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi
  • Ebru Koralı: Zirve ve Yurt İçi-Yurt Dışı Etkinlikler
  • Nuri Develi: Üye İletişim ve Geliştirme Komitesi
  • Yücel Özalp: Gelir Getirici Faaliyetler Komitesi
  • Volkan Akkaş: Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi
  • Onur Tahincioğlu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi

Gelecek Projeleri

Demirer, önümüzdeki dönem için yapacakları çalışmalara dikkat çekerek, gastronomi sektörünün hak ettiği potansiyele ve itibara ulaşması amacıyla yeni projeler geliştireceklerini ifade etti. Planlanan projeler arasında «GastroEkonomi Zirvesi» dışında İyileştirici Turizm, Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Gastronomi gibi başlıkların yer aldığını duyurdu.

Yeni İnovasyonlar ve Sektörel İşbirlikleri

Demirer, "Yoğun ve konsantre vaziyette çalışmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan yeni ve genç kuşak üyeleri ile birlikte gastronomi sektörünün daha ileriye taşınması için çabalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Kaya Demirer seçildi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel...

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Kaya Demirer seçildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OpenAI'nden ABD İçin Yapay Zeka Yatırım ve Düzenleme Çağrısı
2
Avrupa Borsaları Yüksek Tahvil Getirileriyle Düşüş Yaşadı
3
Cumhuriyet Altını 2024'te Yatırımcıyı En Fazla Kazandırdı
4
Bankalarda hesabı olanlar eyvah çekecek! Bilmeyenin parası ATM'de kalacak
5
Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
6
ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı: Yüzde 3
7
ABD Yeni Yapay Zeka Çip İhracat Düzenlemesini Duyurdu

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı