Kayseri'de Arıcılık Destekleniyor: 300 Üreticiye 600 Arılı Kovan Dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın gelişimini desteklemek amacıyla 300 üreticiye 600 arılı kovan dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi" kapsamında düzenlenen dağıtım, sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla sabah saat 04.00'te yapıldı. Arıcılık sertifikasına sahip üretici ve üretici adaylarına yönelik bu destek, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi otoparkında gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, genel sekreter yardımcıları Mücahid Soyak ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ile üreticiler katıldı. Başkan Büyükkılıç, tebrik ettiği ekibinin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Büyükkılıç, yapılan dağıtımın amacına değinerek, "Bu işe hobi mantığında başlayıp profesyonelliğe dönüştürmek suretiyle KAYMEK bünyesinde kurs verdiğimiz kursiyerlerimize arılı kovan desteğinde bulunuyoruz. Şu an 300 üreticimize 2'şer kovan veriyoruz. Ayrıca gençlerimizi teşvik etmek amacıyla Sarız'da 15 gencimize 10'ar kovan, Özvatan'da ise 25 kardeşimize 10'ar kovan dağıtıyoruz," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, ayrıca, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanındaki destekleriyle Türkiye'de lider konumda olduğunu vurgulayarak, "Sadece arı, tavuk, koyun dağıtmakla değil, yem bitki çeşitleri ve bakliyat çeşitleriyle vatandaşlarımızı yüreklendirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz, büyükşehirler arasında tarım ve hayvancılığa en çok yatırım yapan bir büyükşehir olarak anılıyor ve ilk sırada yer alıyor. Son 5 yıllık süreçte 1 milyar liraya yakın yatırım yaparak, vatandaşlarımıza destek olduk," dedi.

Hobi olarak arıcılık yapan Barbaros Suna, kendilerine destek veren Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederken, üretici Kazım Palaslıoğlu, belediyenin destekleriyle arıcılığa başladığını dile getirerek, "Özellikle kırsal kesimlerde arıcılık yapanlar veya hobi niyetine arıcılığa başlayanlar için çok güzel bir proje," şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın gelişimini desteklemek amacıyla 300 üreticiye 600 arılı kovan dağıttı. Dağıtım törenine, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın gelişimini desteklemek amacıyla 300 üreticiye 600 arılı kovan dağıttı. Dağıtım törenine, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.