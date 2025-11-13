Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Tamamlandı — Yıllık 10 Milyar TL Hedef

Kayseri Hububat ve Çekirdek Merkezi tamamlandı: Tarımda yeni dönem başlıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilen Hububat ve Çekirdek Merkezi projesi tamamlandı. Tam kapasiteyle çalıştığında yıllık 10 milyar TL işlem hacmi hedefleyen merkez, Kayseri’nin tarımsal ekonomisinde dönüştürücü bir rol üstlenecek.

Merkez, KTB bünyesindeki hububat ve çekirdek alım-satımı yapan üyelerin kurduğu kooperatif tarafından inşa edilen; her biri 750 metrekare büyüklüğünde 64 adet modern ticaret dükkânını barındırıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla Kayseri, hububat ve çekirdek ticaretinde bölgesel bir cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor.

Açılış bilgileri

Projeyle ilgili açılış töreni, 21 Kasım Cuma günü saat 13.30’da yoğun katılımla gerçekleştirilecek. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, merkezin Kayseri’yi entegre bir hububat ve çekirdek satış merkezine dönüştüreceğini vurguladı.

AR-GE Merkezi'ne M. Rifat Hisarcıklıoğlu ismi verilecek

Öte yandan KTB, 2021 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan ve et ile et ürünleri alanında ülkemizin ilk ve tek örneği olan KTB AR-GE Merkezine "M. Rifat Hisarcıklıoğlu AR-GE Merkezi" adını verecek. İsim verme töreni, Hububat ve Çekirdek Merkezi açılışıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış konuyla ilgili, "M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına kattığı vizyon, gayret ve liderlikle örnek bir isim olmuştur. Bu merkez, yalnızca üretim ve inovasyonun değil, aynı zamanda ahde vefanın da bir simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

