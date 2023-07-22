KDV ve ÖTV zammında şaşırtan gelişme: Türkiye Barolar Birliği düğmeye bastı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışa karşı hukuki adımlar attı. TBB, Danıştay'da iki ayrı dava açarak bu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. İşte detaylar...





TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ İÇİN ATAK

TBB tarafından yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan adil denge ilkesine uygun olmadığı ve hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkını ihlal edebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Aynı şekilde, ÖTV artışına ilişkin düzenlemenin de vergilendirme yetkisini yasama organına veren Anayasa'nın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesine aykırı olduğu iddia edildi.

TBB, bu nedenlerle KDV ve ÖTV miktarlarının artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'da iki ayrı dava açtı. Aynı zamanda, dava dilekçesinde ÖTV artışına dayanak olan yasa hükmünün de Anayasa Mahkemesi'ne başvurularak iptal edilmesi talep edildi.

Dava dilekçesinde ayrıca, düzenlemelerin dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini öngörerek vatandaşların mahkemeye erişim hakkını zorlaştıracağı ve engelleyeceği belirtildi. Bu durumun da adil bir hukuki süreci tehdit edebileceği vurgulandı.

TBB'nin aldığı bu hukuki adımlar, KDV ve ÖTV artışlarına karşı kamuoyundaki tepkileri yansıtıyor. Düzenlemelerin ekonomik hayata etkisi ve vatandaşların mali yükünü artırması, TBB'nin itiraz etme sebepleri arasında yer alıyor.

Danıştaydaki dava süreci sonucunda, KDV ve ÖTV artışlarıyla ilgili düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, vergi oranlarının yeniden gözden geçirileceği ve konunun hukuki boyutunun netlik kazanacağı bekleniyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların sonuçları, vergi düzenlemeleri açısından önemli bir karar olacaktır. Ancak tüm sürecin sonucu henüz belirsizliğini koruyor.