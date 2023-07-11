KDV zammı ilaçları vurdu! İlaçlara büyük zam geliyor: O ilaç 14 bin 900 TL oldu!

TEİS, 7 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Eczacı Nurten Saydan, ilaçlardaki KDV oranının bugünden itibaren yüzde 10'a çıkarılmasına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:



"İlaç, ertelenemeyen ve yerine ikame edilemeyen insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı, ülkemizdeki en büyük ilaç alıcısı olan devletimizin ek bir finansal yükümlülük altına girmesine ve aynı zamanda geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın ödeyecekleri katkı payı ve farklılıklar nedeniyle ek bir külfetle karşılaşmalarına neden olacaktır. Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak."

"14 bin 900 ilacın fiyatı artış gösterecek"





Gelişmiş ülkeler, devlet geri ödeme sistemlerinde ilaç gibi hayati ürünlerin vergilerini (yani KDV'yi) sıfır veya yüzde 1 olarak uyguladıklarının farkına varmışlardır. Bu sayede devletler, geri ödeme kurumlarının ilaç tedavilerindeki vergi yükünü hafifletmektedir. Temel gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 1 KDV oranının, hayati bir ihtiyaç olan ilaçlar için de geçerli olması ve asla değiştirilmemesi gerekmektedir. 10 Temmuz'dan itibaren KDV oranında değişiklik yapılan 14.900 çeşit ilacın fiyatlarında bir kez daha artış yaşanacaktır. Bu artışın bizimle ilgisi olmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz."