Kefil yok, faiz yok, tomarla para var! QNB Finansbank son golünü attı

QNB Finansbank, yükselen enflasyonla mücadele eden KOBİ'lere özel bir kredi programını başlattığını duyurdu. Banka, mali sıkıntı içindeki şirketlere yardım için 20 bin liraya varan kredilerle faizsiz kredi kampanyası yürütüyor.

"Küçük İşletme Likidite Sorunlarına 12 Aylık Çözüm"

Finansbank, KOBİ'lerin likidite sorunlarını çözmek için 12 ay vadeli kredi olanağı sunuyor. Bu tedbir ile şirketlerin üzerindeki mali yükün azaltılması ve gönül rahatlığıyla yaşamalarına olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Küçük işletme kredisine başvurmak için gerekenler nelerdir?





Bankalar, kredi vermek isteyen firmalardan kredi tutarlarını güvence altına almak adına bazı belirlenen koşulları yerine getirmelerini beklemektedir. Başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Yıllık ciro limiti: Şirketin yıllık cirosunun 8 milyon TL'yi geçmemesi gerekmektedir.

Nakit Akış Taahhüdü: Şirketlerin işlem tutarının yaklaşık olarak dört katı kadarki nakit akışı taahhüdü vermesi gerekir.

Bu kriterlere sahip firmalar, QNB Finansbank şubelerinden kredi başvurusu yapabilirler.

QNB Finansbank'ın yeni hazırladığı faizsiz kredi kampanyasıyla KOBİ'ler artık enflasyonun olumsuz etkileriyle finansal olarak daha iyi baş edebiliyor. Bankanın bu hamlesi, işletmelerinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunurken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik güçlüklerini aşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.