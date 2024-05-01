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Kelepir fiyatına arsa almak isteyenler koşsun! Milli Emlak’tan müjde

Birikimlerini değerlendirmek isteyenlere müjde! Satışlar başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:46
Kelepir fiyatına arsa almak isteyenler koşsun! Milli Emlak’tan müjde

Milli Emlak uygun fiyatlı arsa satışlarına başladı! Bu illerde satış yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EMLAK UYGUN FİYATLI ARSA SATIŞLARI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uygun fiyatlı arsa satışları son dönemlerde yoğun ilgi görüyor. Müdürlük tarafından satılan arsa fiyatları 26 bin TL gibi ucuz bir rakamdan başlıyor. İhaleler ve teminat bedelleri de kamuoyuyla paylaşılıyor. 

milli emlak arsa satışları

Erzincan İliç ilçesinde satışa çıkan arsanın ihalesi 29 Nisan tarihinde yapıldı. 3.254.58 metrekare olan arsanın ihale bedeli 26 bin 200 TL, teminat bedeli 7 bin 830 TL olarak belirlendi. Niğde merkezde yer alan arsanın ihalesi 30 Nisan tarihinde gerçekleşti. 1.400 metrekare büyüklükte olan arsanın ihale bedeli 98 bin TL, teminat bedeli 24 bin 500 TL olarak hesaplandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından uygun fiyata satışa çıkan arsalar ve ihale detayları ile ilgili bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Siz de yapılan uygun fiyatlı satışlarla birikimlerinizi değerlendirebilir ve yatırım yapabilirsiniz! 

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