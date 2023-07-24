Kenarda köşede 1 doları olan bile hazırda beklesin! Tarihi günü bekleyen sabahına zengin uyanacak

Finans analisti İslam Memiş, son video açıklamasında yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandıran önemli tahminler ve uyarılarda bulundu. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününe vurgu yaparak belirli bir saatte piyasalarda önemli gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti. Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin değer artışı yaşamasının ardından 5770 ve 5450 puan aralığının önemini vurgulayarak alımların devam edeceğini belirtti. Yukarı yönlü hareketlerde tedbirli olunmasını önerdi ve 6270-6300 bant aralığından kar satışı beklendiğini dile getirdi. İşte detaylar....





FİNANS ANALİSTİ İSLAM MEMİŞ PİYASALAR İÇİN UYARI VERDİ

Finans analisti İslam Memiş'in son video açıklaması yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Memiş, özellikle 12 Temmuz Çarşamba günü için belirli bir saat vererek piyasalarda önemli gelişmelerin yaşanacağını vurguladı. İşte ayrıntılar...





Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin değer artışı yaşamasıyla ilgili olarak 5770 ve 5450 puan aralığının önemini vurgulayan Memiş, yukarı yönlü hareketlerde tedbirli olunmasını ve 6270-6300 bant aralığından kar satışı beklendiğini ifade etti. Dolar kuruyla ilgili olarak 24 lira seviyesinin güçlü destek, 25.50 seviyesinin ise güçlü direnç olduğunu belirten analist, Çarşamba günü saat 15:30'dan sonra dolar, gram altın ve gram gümüş piyasalarında önemli gelişmelerin yaşanabileceğini ifade ederek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Memiş, altın ve gümüş piyasalarında da önemli bant aralıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ve dolar kurunu takip etmenin önemli olduğunu vurguladı. Yatırımcılar, bu tahminleri göz önünde bulundurarak bilinçli ve stratejik adımlar atmalıdır. Memiş'in öngörüleri, piyasalardaki hareketliliği takip edenler için değerli bir rehber niteliğindedir.