Kenarda köşede birikmiş parası olanlar dinlesin! Bunu yapanlar oturduğu yerden parasına para katacak!

Hem büyük hem de küçük çaptaki yatırımcılar, birikimlerini bir tasarruf hesabına yatırmayı düşünürken gelecekteki getirileri hesaplamak için cari faiz oranlarını kullanırlar. Size 32 günlük mevduat faizi veren 73.000 TL gibi belirli bir tutar için ne kadar tasarruf edebileceğinizi görmek ilginç olacak.

Ağustos ayına girerken mevduat faiz hesaplamaları hız kesmeden sürdürülüyor. Bankalar arasındaki faiz farkı, mevduatını belirli bir süre tasarruf hesabında tutmak isteyenlerin mevcut faiz oranlarıyla karşılaştırma yapmasına ve getirisi en yüksek bankayı seçmesine yardımcı olur.





FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 31,00

Saf Kazanç: 1.884,80 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 74.884,80 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 35,00

Saf Kazanç: 2.128,00 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 75.128,00 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 36,00

Saf Kazanç: 2.188,80 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 75.188,80 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 18,00

Saf Kazanç: 1.094,40 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 74.094,40 TL

AKBANK

Faiz Oranı:Yüzde 33,00

Saf Kazanç: 2.006,40 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 75.006,40 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 35,00

Saf Kazanç: 2.128,00 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 75.128,00 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı:Yüzde 25,00

Saf Kazanç: 1.520,00 TL

Vade Sonu Geri Ödeme: 74.520,00 TL