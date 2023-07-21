Kenarda köşede dolar biriktirenler bu haber size! O tarihten önce hazırlık yapmayanın birikimi elden gidecek!

15 aylık faiz artımı sürecinin sonuna gelinirken ABD Merkez Bankası'nın temmuz ayında alacağı karar yatırımcıların gündeminde yer aldı. Küresel piyasalar üzerinde altın ve gelişmekte olan ülkelerin para primlerinden büyük etkiler yönünde tahminler yapıldı. Haber ajansı olan Reuters'ın 106 ekonomist ile yapılan anketinin sonuçları geçmiş aya bakılarak yorumlandı.

Yapılan anketin üzerinden geçtiğimiz ay faizleri sabit tutan FED, 2023 yılı için son kez temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidildi. Bu karar sonrasında ons altın fiyatlarında büyük ölçüde düşüş yaşanması beklenirken son dönemlerde ki yükseliş olan dolar da geri çekilmelerin önünü açıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON KARAR

Anket üzerinden ekonomistler altın ve FED faizleri arasında ters orantılı olacak haziran ayıyla beraber Temmuz ayında da faizlerin sabit kalmasının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu şahin tonda açıklamaların bir aldatmaca olabileceği ihtimali üzerinde duran iktisatçılar, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan görüşmeler üzerinde faizler sabit kaldı.





DOLAR SAHİPLERİ DİKKAT

Türkiye ekonomisi üzerinden son dönemlerde kendine özel çalışma uluslararası tahmin ve öngörülerden büyük ölçüde sıyrılırken ekonomistler FED kararının yanı sıra yarın TCMB PPK toplantısına odaklanıldı. TCMB Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ın da sıkı para politikası konusunda kararlı bir duruş sergileyeceği tahmin ediliyor.

Fed üzerinden gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini değersizleştirecek bir adımın gelebileceğini, döviz direncinin kırılmasıyla beraber dolar/TL paritesinin hızla 30 TL'yi geçeceği bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası faiz kararı üzerinde toplantıda 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak 26 Temmuz akşamı 21.00'da önemli açıklamalar bekleniyor.