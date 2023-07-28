Kenarda köşede Türk Lirası biriktirenler bu haber size! İslam Memiş 'hemen bunu yapın' diyerek açıkladı!

Nakit parası olan ancak hangi yatırım aracını seçeceğini bulamayan insanlar uzmanların önerilerini yakından takip ediyor. İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ÖNEMLİ YATIRIM ÖNERİLERİ

Son dönemlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik hızla devam ederken yatırım yapmak isteyen insanlar doğru adımları atabilmek için uzman isimlerin önerilerini takip ediyor. İslam Memiş önemli yatırım uyarılarında bulundu. İslam Memiş açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Bütün yatırım araçları zirveye yakın, yükselişin devam edeceği belli. Ancak 5 ay içinde hangisi daha çok kazandırır? Gram altının hedefi 1.880 TL, gram gümüşün hedefi ise 25 dolar. BIST 100 endeksi 7 bin 700. Ben BIST 6 bin olmadan girmem, sabrederim. Eline yeni TL geçen ve düğün hazırlığı yapan gençlerin altını ihmal etmemesi gerekiyor. Seneye 2 bin, 2 bin 500 aralığında olan rakamlar üzebilir.





Senenin ilk yarısında altın dolardan destek aldı, ikinci yarısında ONS altından destek almasını bekliyorum. FED kararı öncesinde bütün yatırım araçları dar bant aralıklarına sıkışmıştı. Çünkü piyasada kafa karışıklığı ve belirsizlik yaşanıyor. FED kararı öncesinde kısa vadede baskılama olsa da düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Sene sonuna kadar dolar endeksinde düşüş, dolar karşısındaki varlıklarda da yükseliş tahminim devam ediyor. Sancılı süreçler devam edebilir. 2024 senesinin ortalarına kadar ek gelire ihtiyaç olacak, bu yüzden 1+1 daireler kiraya uygun demiştim. Aynı düşüncem sürüyor. Kira geliri elde etmek önemli, TL bazlı düşüş olmasını beklemiyorum, aksine yükseliş tahminlerim sürüyor. Herkesin kendini koruma tercihi farklı, ben arabamı satıp 1+1 daire aldım. Kira gelirini önemsiyorum. Bütün yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı, ben tercihlerimden memnunum.'