Kendi evini kendi yapan devletten 500.000 TL nakit yardımını kapacak! Başvuru ekranı açıldı

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir destek programı başlattı. Bu program kapsamında, ev yapımı veya onarımı gerçekleştirenlere nakit destek sağlanacak. Ev yapımına ilgi duyanlar için sevindirici haberler var: devlet, betonarme ev inşaatı veya ev alımı için 500 bin TL'ye kadar finansal destek sunacak.

Ayrıca, prefabrik ev yapımı da destekleniyor. Devlet, özellikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları gözeterek, prefabrik ev yapımı için 300 bin TL'ye kadar maddi destek sağlayacak. Tadilat ve onarım ihtiyaçları da unutulmamış: basit onarımlar için 35 bin TL, orta seviye onarımlar için 70 bin TL ve daha geniş kapsamlı onarımlar için 100 bin TL gibi destekler sunulacak.

Başvuru süreci de oldukça kolaylaştırıldı. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvurularını yapabilecekler. Özellikle dar gelirli ve uygun konut koşullarından yoksun olan kişilere öncelik verilecek.





Desteklerin kullanım süreleri de dikkate alınmalı. Basit ve orta seviyedeki onarım desteği 6 ay içinde, daha büyük projeler için verilen destekler ise 1 yıl içinde kullanılması gerekiyor.

Bu destek programıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Yakacak, doğalgaz ve elektrik desteği gibi alanlarda da yardımlar sunan devlet, vatandaşların daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını amaçlıyor.