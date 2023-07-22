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Kendi işinin patronu olmak isteyene Bakanlık'tan müjde var! Ertelemeli 350 bin TL duyurusu geldi

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Kendi işinin patronu olmak isteyene Bakanlık'tan müjde var! Ertelemeli 350 bin TL duyurusu geldi
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik faaliyetini genişletme çalışmalarının başlatıldığını bir konuşmasında açıkladı. Bu kapsamda düzenlenen yeni iç piyasa kredi ve destek ödemeleri imkanları kapsamında 350.000 TL kredi desteği sağlanacaktır. İşte 350 bin TL'lik kredinin detayları...

Bakan Mehmet Şimşek, iç ekonominin canlanması için hazırlanan yeni kredi hibelerini açıkladı. KOSGEB ülkeye 6 milyon TL destek sağlarken girişimciler için de büyük ivme kazandırdı. Ancak burada en önemli ekonomik zorluklardan biri olan iç pazarı canlandıracak önlemler alınması.. Bu kapsamda ise, çeşitli destek paketleriyle vatandaşlara yeni olanaklar sunulması amaçlanıyor.

60 AY VADELİ KREDİ SEÇENEĞİ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bakan Mehmet Şimşek, KOSGEB'in yeni girişimcilere, yani işini kurmak ya da geliştirmek isteyenlere özel bir finansman fırsatı sunduğunu anlattı.

350.000 TL'ye kadar olan kredilerde 60 ay vade imkanına ek olarak, ilk iki yıl geri ödemesiz, ikinci yıl sonunda 36 ay vadeli olmak üzere aylık 9.722 TL taksit seçeneği sunulmaktadır.

Ekonomi
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