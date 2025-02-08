KFC ve Pizza Hut Çalışanlarından İzmir, Ankara ve İstanbul'da Protesto

KFC ve Pizza Hut Çalışanları Protesto Gösterileri Düzenliyor

KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda, ABD merkezli Yum! Brands tarafından "standartları karşılayamadığı" gerekçesiyle franchise anlaşmasının feshinin ardından çalışanların haklarını aramak için protestolar düzenliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde toplanan çalışanlar, kötü çalışma koşullarına dikkat çekiyor. Ayrıca, bazı işçilerin haklarını almak amacıyla hukuki yola başvurdukları bildirildi.

Yum! Brands'ın Açıklaması

Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki işletmecisi olan İş Gıda'nın "standartlar gereğince yetersiz olduğu" yönündeki açıklamalarının ardından, 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının franchise anlaşmasını feshetmişti. İş Gıda ise 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iddiaların aksine kalite standartlarını karşıladığını ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü ifade etmişti.

Konkordato Süreci ve Çalışanların Hakları

Ancak İş Gıda'nın geçirdiği süreçte, 31 Ocak'ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, bu süre zarfında şirkete konkordato komiseri atadı.

Şu an itibarıyla birçok şubenin kapatıldığı ve çalışanların maaş almadan işten çıkarıldığı bildiriliyor. İdari çalışanlara ise evden çalışmalarının uygun olacağı belirtilerek, mağduriyetler artıyor.

Çalışanlar, Hakları İçin Ayaklandı

Ocak ayı maaşlarını alamayan çalışanlar, protesto gösterileri ile haklarını talep ediyor. Tahminlere göre yaklaşık 7 bin çalışanın mağdur olduğu bu süreçte, çalışanlar organize bir şekilde hak arayışında bulunuyor.

Yum! Brands'ın Finansal Başarısı

Yum! Brands, birkaç gün önce 2024 yılı mali sonuçlarını açıkladı ve 7 milyar 549 milyon dolar toplam gelire ulaşarak piyasa beklentilerini aşarken, 1 milyar 486 milyon dolar net kâr elde etti. Bu gelişmeyle birlikte şirketin hisseleri New York Borsası'nda %8'in üzerinde değer kazandı.

155'ten fazla ülkede 61 binin üzerinde restoran işletmesiyle tanınan Yum! Brands, KFC, Taco Bell, Pizza Hut ve Habit Burger Grill markalarıyla dikkat çekiyor.