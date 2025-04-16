KGF Başkanı Özegen: 5 Yılda 1 Milyonu Aşkın Kefalet Ürettik

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Özegen'den Kocaeli Sanayi Odası'nda Önemli Açıklamalar

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada son 5 yıl içerisinde sağladıkları kefaletlerle ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Özegen, toplamda 1 milyon 472 bin 355 kefalet üretildiğini belirtti.

KGF Kefaletinin Önemi

Özegen, bu süreçte 551 bin firmanın farklı KGF kefaletleriyle finansmana erişim sağladığını ifade etti. KGF'nin, aktif firmaların üçte birinin kefaletinden istifade ettiğini vurguladı. Ayrıca, Kocaeli'de üretilen toplam kefaletin 34 bin 386 olduğunu ve bu kefaletlerin 12 bin 138 firma tarafından kullanıldığını belirtti.

KOBİ'lere Özel Destek

Konuşmasında, kullandırdıkları kefaletlerin %77,3'ünün KOBİ'lere sağlandığını kaydeden Özegen, kalan kısmının ise büyük orta ölçekli firmalara yönelik yatırım kredileri için verildiğini aktardı. KGF'nin, teminat sıkıntısı çeken KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

KGF'nin Farklılığı

Özegen, KGF'nin diğer ülkelerde bulunmayan özgün bir yapı olduğunu belirterek, kurumun sahip olduğu misyonu ve hizmet anlayışını anlattı. "Babanın oğluna kefil olmadığı bir ortamda, KGF firmalarımıza, KOBİ'lerimize kefalet veriyor ve onların krediye erişimini sağlıyor," ifadesini kullandı.

Ekonomik Göstergeler ve Trump'ın Politikaları

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise toplantıda ekonomik göstergelere dikkat çekerek, avro/dolar paritesinin olumlu gelişmelere işaret ettiğini dile getirdi. Zeytinoğlu, Türkiye'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları karşısında avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Petrol Satış Stratejisi

Rusya'nın yaptığı petrol satışlarının büyük kısmının Çin'e yönelmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, dünya pazarında altında fiyatla satışın ABD için sıkıntı yarattığını belirtti. Çin'in düşen enerji maliyetlerinin rekabet gücünü artırdığını da sözlerine ekledi.

Toplantı, KGF Başkanı Özegen'in katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısında konuştu.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Kocaeli Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısında konuştu.