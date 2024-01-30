Kia indirimin kralını yaptı! 250 bin TL'lik indirimle en ucuzlara adını yazdırdı

Kia, otomobil sektöründeki dikkat çeken markalardan biri olarak, Stonic SUV modelinde beklenmedik bir indirimle ön plana çıktı. Fiyatların hızla yükseldiği otomobil sektöründe, özellikle Kia'nın EV6, Sportage ve Stonic modelleri büyük ilgi görüyor. Son açıklanan fiyat listesinde, Stonic SUV modelindeki 1.4L 100 PS Otomatik versiyonun 1.100.000 TL'den satışa sunulması, araç almayı düşünenlerin dikkatini çekti. Bu fiyat, otomobil pazarında dikkat çeken bir rakam olarak öne çıkıyor ve Clio'nun benzer özelliklere sahip modelinden daha uygun bir seçenek sunuyor. İşte detaylar...





KİA OTOMOBİL SEKTÖRÜ OTOMOBİL PAZARI DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Kia'nın şaşırtıcı indirimi Stonic modelinde sınırlı kalmıyor; EV6 modelinde de 250 bin TL'lik bir indirim yapılıyor. Elektrikli modellerdeki bu indirim, Kia marka araçları daha çekici hale getiriyor. Karşılaştırmalara göre, Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp modeli, 1.101.000 TL fiyatla satışa sunulmuşken, Kia'nın Stonic SUV modeli daha düşük bir fiyatla müşterilere sunuluyor.





Kia'nın güncel fiyat listesi, otomobil almak isteyenleri cezbetmektedir. Özellikle uygun fiyatlar, ilgi çekici özellikler ve elektrikli modellerde yapılan indirimler, Kia'nın müşteri kitlesini genişletmeye yönelik bir strateji izlediğini gösteriyor. Araba sahibi olmak isteyenlerin, Kia marka araçları yakından incelemesi ve karşılaştırmalar yapması önerilmektedir. Bu indirimler, Kia'yı otomobil alıcıları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Kia, güncel fiyat listeleri ve yapılan indirimlerle dikkat çekiyor. Özellikle EV6 modelindeki 250 bin TL'lik indirim, bu elektrikli aracın cazibesini artırıyor. 229 PS Otomatik Elektrikli Prestige Long Range 2023 model EV6, kampanyalı fiyatıyla 2.880.000 TL, 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT Long Range 2023 model EV6 ise 3.600.000 TL'ye düşüyor.

Kia Stonic SUV modeli, ailelere konforlu bir kullanım sunarak ilgi çekiyor. 1.4L 100 PS Otomatik Benzinli Cool 2023 modelinin güncel fiyatı 1.100.000 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, otomobil alıcılarının dikkatini çekiyor ve Clio modeliyle karşılaştırıldığında Kia'nın rekabet avantajını gösteriyor. Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tonic 90hp 2024 modelinin güncel fiyatı ise 1.101.000 TL olarak açıklandı.

Yapılan bu fiyatlandırmaların otomobil alıcıları için çeşitli seçenekler sunarak tercih yapmayı kolaylaştırdığı görülüyor. Kia, güncel fiyat listeleri ve cazip kampanyalarıyla otomobil piyasasında önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor. Bu indirimlerle birlikte, EV6 modeli özellikle elektrikli araç arayışında olan müşterilerin dikkatini çekiyor. Stonic SUV modeli ise ailelere uygun fiyatlı ve konforlu bir seçenek sunuyor. Bu güncellemelerin, otomobil alıcılarına çeşitli modeller arasında seçenek yapma avantajı sunduğu söylenebilir.