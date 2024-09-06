Kiler Holding Tekstil Sektörüne 200 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Kiler Holding'den Yeni Yatırım Adımı

İnşaat, enerji, turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Kiler Holding, şimdi de tekstil sektörüne adım attı. Holding, Bitlis'te open-end ve ring-iplik üretim tesisi kurarak, buradan 16 numaradan 80 numaraya kadar kaliteli iplik üretmeyi hedefliyor.

Yatırım Detayları

Bu tesis için 85 milyon dolarlık ilk yatırım yapıldı ve toplam yatırım tutarının 200 milyon dolar olması bekleniyor. Üretim süreci, pamuk iplik üretimi ile başlayacak ve 3 yıl içinde polyester iplik ve kumaş üretimine geçilecektir. Tesiste, şu anda %65'i kadın olmak üzere toplam 450 kişi istihdam edilmektedir.

İhracat Hedefleri ve Ciro Beklentileri

Fabrikanın, Aralık ayında ihracata başlanması planlanıyor ve yıllık 75 milyon dolarlık bir ciro elde edilmesi öngörülüyor. Kiler İplik Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, üretimin %35-40'ını ihraç edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Sıfır Atık Uygulamaları

Kiler İplik Fabrikası, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak inşa edildi ve kendi enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Tesis, sıfır atık ilkelerine uygun olarak çalışacak ve üretim sırasında oluşan tozlar, yakıta dönüştürülecek.

Yerel Ekonomiye Katkı

Kiler, Bitlis'in kendileri için özel bir önem taşıdığını ve ham maddeye uzak bir bölge olmasına rağmen bu yatırımı memleketlerinde yapma kararı aldıklarını vurguladı. Kiler İplik, hem yerel istihdam yaratmayı hem de ihracata başlamayı hedefliyor.