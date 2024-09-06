Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kiler Holding Tekstil Sektörüne 200 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Kiler Holding, Bitlis'te tekstil sektörü için 200 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor ve bin kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:43
Kiler Holding Tekstil Sektörüne 200 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Kiler Holding'den Yeni Yatırım Adımı

İnşaat, enerji, turizm ve tarım alanlarında faaliyet gösteren Kiler Holding, şimdi de tekstil sektörüne adım attı. Holding, Bitlis'te open-end ve ring-iplik üretim tesisi kurarak, buradan 16 numaradan 80 numaraya kadar kaliteli iplik üretmeyi hedefliyor.

Yatırım Detayları

Bu tesis için 85 milyon dolarlık ilk yatırım yapıldı ve toplam yatırım tutarının 200 milyon dolar olması bekleniyor. Üretim süreci, pamuk iplik üretimi ile başlayacak ve 3 yıl içinde polyester iplik ve kumaş üretimine geçilecektir. Tesiste, şu anda %65'i kadın olmak üzere toplam 450 kişi istihdam edilmektedir.

İhracat Hedefleri ve Ciro Beklentileri

Fabrikanın, Aralık ayında ihracata başlanması planlanıyor ve yıllık 75 milyon dolarlık bir ciro elde edilmesi öngörülüyor. Kiler İplik Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kiler, üretimin %35-40'ını ihraç edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Sıfır Atık Uygulamaları

Kiler İplik Fabrikası, enerji verimliliği göz önünde bulundurularak inşa edildi ve kendi enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Tesis, sıfır atık ilkelerine uygun olarak çalışacak ve üretim sırasında oluşan tozlar, yakıta dönüştürülecek.

Yerel Ekonomiye Katkı

Kiler, Bitlis'in kendileri için özel bir önem taşıdığını ve ham maddeye uzak bir bölge olmasına rağmen bu yatırımı memleketlerinde yapma kararı aldıklarını vurguladı. Kiler İplik, hem yerel istihdam yaratmayı hem de ihracata başlamayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar