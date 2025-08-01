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Kilis'te Ünlü Zabaran Patlıcanının Hasadı Başladı

Kilis'e özgü Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu Köyü'nde başladı. Yerel lezzet, tarımsal ekonomide önemli rol oynuyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 13:08
Kilis'te Ünlü Zabaran Patlıcanının Hasadı Başladı

Kilis’te Zabaran Patlıcanı Hasadı Coşkusu

Kilis bölgesine özgü Zabaran çeşidi patlıcanın hasadına Yavuzlu Köyü'nde start verildi. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2020 yılında yerel çeşit olarak tescil edilen bu lezzetli patlıcan, gastronomik zenginliğin önemli bir parçası haline geldi.

İl Müdürü'nden Açıklama

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Zabaran patlıcanının, merkeze bağlı Bozcayazı köyünün eski isminden geldiğini vurguladı. Küçük, kentte toplamda 1200 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını aktardı. Ürün hakkında bilgi veren Küçük, "Zabaran patlıcanının boyu 20-30 santim arasında değişir. Kabuk parlaklığı, kurutma sürecini kolaylaştırdığı için özellikle kurutmacılar tarafından tercih edilmektedir. Dönüm başına yaklaşık 7 ila 8 ton verim alınabilmektedir" dedi.

Bölgenin Yemek Kültüründeki Yeri

Patlıcanın, bölgenin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Küçük, "Zabaran patlıcanı; sofralık, dolmalık ve kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. Bu ürün, tarımsal üretimimiz ve ekonomimizde büyük yer tutmaktadır" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin Beklentisi

Çiftçi İsmail Çekiç ise 20 dekar alanda patlıcan üretimi yaptığını belirterek, "Kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören bu patlıcanın hasadını gerçekleştiriyoruz. Verimden memnunuz" dedi. Çekiç, 20 dekar alandan yaklaşık 50 ton patlıcan beklediklerini ifade etti.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına Yavuzlu Köyü'nde başlandı.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına Yavuzlu Köyü'nde başlandı.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına Yavuzlu Köyü'nde başlandı.

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına Yavuzlu Köyü'nde başlandı.

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