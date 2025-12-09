DOLAR
Kimlik Fotokopisi Yasaklandı: Otellerde Fotokopi ve Tarama Sonlandı

KVKK kararıyla otellerde kimlik fotokopisi ve tarama yasaklandı; mevcut fotokopiler tutanakla imha edilecek, kimlik ibrazı teyit için yeterli sayılacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:12
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, konaklama tesislerinde kimlik fotokopisi alınması uygulamasının tamamen sona erdiğini açıkladı. Dengiz, "Yurda girişte kimlik ibrazı şarttır ancak kimlik fotokopisi çekilerek oteller tarafından alınmayacaktır. Bundan sonra kimlik fotokopisi alınması yasaktır. Eğer halihazırda kimlik fotokopileri bulunuyorsa tutanakla imha edilmesi gerekmektedir" dedi.

Karar ve gerekçe

Resmi Gazete’de yayımlanan İlke Kararıyla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), konaklayan kişilerden kimlik fotokopisi alınmasının hukuki dayanağı bulunmadığını bildirdi. Kararda, geçmişe yönelik tüm fotokopilerin derhal tutanakla imha edilmesi istendi ve kimliğin ibrazının teyit için yeterli olduğu, fotokopi veya tarama işlemlerinin açık rıza olmadan yapılamayacağı vurgulandı.

Otellerin uygulaması: Dengiz'in açıklamaları

Dengiz, otel kayıt sisteminde yalnızca kimlik veya pasaport numarasının kaydedilmesinin yeterli olduğunu ifade etti: "Daha önce yürürlükte olan farklı yönetmelikler uyarınca otellerde giriş işlemleri sırasında müşterilerin kimlikleri ibraz edilir ve görevli kişi sadece kimlik veya pasaport numarasını bilgisayara kaydeder. İşlem bu şekilde gerçekleştirilir ve kimlikle ilgili fotokopi alınmazdı. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yeni yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu durum resmileşmiş oldu."

Dengiz ayrıca kişisel bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasının mümkün olabileceğini ve TC kimlik numarasının kötüye kullanılabileceğini belirterek, otel işletmelerinin daha temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Tarama da uygun değildir: Uymayan otelde kalmayın

Dengiz, tarama işlemlerinin de fotokopi almakla aynı kapsamda olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: "Otele giriş sırasında görevli kişi kimliği alıp geri vermiyor, fotokopisini çekmeye veya tarama yapmaya çalışıyorsa; bu durumda ilgili kanun maddesinin hatırlatılması gerekir. Eğer buna uyulmuyorsa o otelde konaklamanızı tavsiye ederim."

Özetle: KVKK kararıyla kimlik fotokopisi ve tarama işlemleri oteller için hukuken sonlandırıldı; yalnızca kimlik ibrazı ve gerekli kayıtların tutulması yeterli sayılacak, mevcut fotokopiler tutanakla imha edilecek.

